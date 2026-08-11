11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

आणंद के बोरियावी गांव में राज्यपाल ने खेत में चलाया हल, कृषि संगोष्ठी में किसानों से की प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील

बोरियावी में प्रगतिशील किसान नरेश सोलंकी के फार्म का राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दौरा किया। राज्यपाल ने फार्म में की जा रही प्राकृतिक खेती का निरीक्षण किया। उन्होंने खेत में खुद हल चलाया। इतना ही नहीं, उन्होंने गाय का दूध दोहने भी किया।
1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Aug 11, 2026

Governor ploughs field in Anand's Boriavi village; urges farmers to adopt natural farming at agricultural seminar

आणंद में राज्यपाल

आणंद. जिले के दो दिवसीय दौरे पर आए राज्यपाल आचार्य देवव्रत मंगलवार को बोरियावी गांव में प्राकृतिक खेती के फार्म का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल एक अनोखे अंदाज में नजर आए। राज्यपाल ने खेत में खुद हल चलाया।
बोरियावी में प्रगतिशील किसान नरेश सोलंकी के फार्म का राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दौरा किया। राज्यपाल ने फार्म में की जा रही प्राकृतिक खेती का निरीक्षण किया। उन्होंने खेत में खुद हल चलाया। इतना ही नहीं, उन्होंने गाय का दूध दोहने भी किया।
इससे पहले, आणंद तहसील के रावलापुरा गांव में प्राकृतिक कृषि संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी में प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ाने के लिए राज्यपाल ने किसानों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को गंभीर बीमारियों से बचाना है तो प्राकृतिक खेती की ओर रुख करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। प्राकृतिक खेती को अपनाकर धरती मां को बंजर होने से बचाने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए।
देसी गाय के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि गाय आधारित प्राकृतिक खेती ही धरती के जल स्तर में सुधार करने, पशु-पक्षियों को बचाने और आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ जीवन देने का एकमात्र मार्ग है। राज्यपाल ने प्राकृतिक कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए लगाए गए विभिन्न स्टालों का दौरा किया, उत्पादों का अवलोकन किया। जिला कलक्टर प्रवीण चौधरी ने जिले में प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में हुई प्रगति का ब्योरा दिया।
राज्यपाल ने आणंद तहसील के सामरखा गांव के चरावर्ग प्राथमिक स्कूल के सामान्य कमरे में रात्रि विश्राम करने के बाद मंगलवार सुबह स्कूल के विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा युवाओं के साथ योगाभ्यास किया। रात्रि विश्राम से पहले राज्यपाल ने सामरखा गांव के अनुसूचित जाति परिवार के अंबालाल राठौड़ के घर उनके परिवार के साथ सादगीपूर्ण रात्रि भोजन किया। राज्यपाल ने राठौड़ परिवार के सदस्यों के साथ एक बुजुर्ग की भांति आत्मीयता से बातचीत भी की।

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Aug 2026 09:14 pm

Published on:

11 Aug 2026 09:14 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / आणंद के बोरियावी गांव में राज्यपाल ने खेत में चलाया हल, कृषि संगोष्ठी में किसानों से की प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

मोरबी में मच्छु जल त्रासदी की 47वीं बरसी पर मौन रैली, दिवंगतों को दी श्रद्धांजलि, 11 अगस्त 1979 की भयावह त्रासदी को याद कर भावुक हुए मोरबीवासी

Silent rally marks 47th anniversary of Morbi's Machchhu dam tragedy; tributes paid to the deceased
अहमदाबाद

रेजिडेंट डॉक्टर डॉ. हर्ष का मोडासा में अंतिम संस्कार, इकलौते बेटे की मौत से परिवार बेसुध

Last rites of resident doctor Dr. Harsh performed in Modasa; family devastated by the death of their only son
अहमदाबाद

11539 स्ट्रीट फूड वेंडरों में से पांच बने श्रेष्ठ, 66876 ग्राहकों ने दी रेटिंग

ahmedabad amc news
अहमदाबाद

Ahmedabad: एनआइडी ने डिजाइन की राष्ट्रपति भवन के ‘एट होम’ समारोह की विशेष आमंत्रण किट

nid design invitation kit
अहमदाबाद

राखी के धागे से सीमा तक पहुंचा बहनों का स्नेह, जवानों के लिए भेजीं 68 हजार राखियां

sisters' affection reaches the borders via rakhi threads 68000 rakhi sent for soldiers
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.