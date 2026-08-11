राजस्थान रिफाइनरी की पाइपलाइन में सेंधमारी कर क्रूड ऑयल चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश

गुजरात एटीएस ने मंगलवार को बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि गुजरात और राजस्थान के कुछ लोग मिलकर बालोतरा जिले में बंजर (खराबा) जमीन से गुजर रही एचपीसीएल की क्रूड ऑयल पाइपलाइन में पंचर कर क्रूड ऑयल की चोरी करते हैं। चोरी के क्रूड ऑयल को अहमदाबाद-राजकोट हाईवे पर बेचने की साजिश कर रहे हैं। सूचना की पुष्टि के बाद एटीएस की टीम ने अहमदाबाद-राजकोट हाईवे पर कुवाडवा के पास सोखड़ा गांव जाने वाले रास्ते पर जयराज सिंह को हिरासत में लिया। उसके कब्जे में मिले क्रूड ऑयल के बारे में पूछताछ करने पर उसने यह क्रूड ऑयल राजस्थान के बालोतरा जिले के कालूड़ी गांव से लाने की बात बताई। इसके बाद एटीएस की टीम ने साजिश में शामिल अन्य 7 आरोपियों को राजस्थान पुलिस की मदद से बालोतरा के टापरा गांव के पास स्थित एक ढाबे से हिरासत में ले लिया। इसके बाद इन आरोपियों को राजस्थान के जसोल पुलिस थाने ले जाया गया।