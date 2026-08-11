11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

बारिश के बीच बढ़ने लगे मौसमी बीमारियों के मरीज

मनपा के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. भाविन जोशी के अनुसार एक से नौ अगस्त के बीच डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया तथा जलजनित रोगों के नए मामले सामने आए हैं, वहीं पानी की गुणवत्ता और मच्छरजनित रोगों की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर जांच अभियान चलाया जा रहा है।
2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Aug 11, 2026

ahmedabad amc news

बारिश के पानी में मच्छरों की उत्पत्ति रोकने के लिए किया जा रहा कीटनाशक छिड़काव।

ahmedabad शहर में बारिश के बीच मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं। मच्छरजनित और जलजनित रोगों के नए मामलों के साथ वायरल बुखार के मरीज भी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) की ओर से रोगों के रोकथाम के लिए निगरानी, जांच और रोकथाम अभियान चलाया जा रहा है।

मनपा के आंकड़ों के अनुसार एक से नौ अगस्त के दौरान डेंगू के 19, मलेरिया (पीवी) के 13, फाल्सीपेरम (जहरीले मलेरिया) का एक तथा चिकनगुनिया का एक मरीज सामने आया। वहीं उल्टी-दस्त के 113, पीलिया के 17 और टाइफाइड के 46 मामलों की पुष्टि हुई। जनवरी से नौ अगस्त तक शहर में डेंगू के 246, मलेरिया के 188, फाल्सीपेरम मलेरिया के 20 और चिकनगुनिया के चार मामले दर्ज किए गए हैं। इसी अवधि में उल्टी-दस्त के 3,669, पीलिया के 469 और टाइफाइड के 1,247 मरीज मिले हैं।

साथ ही रोगों की रोकथाम के तहत मनपा ने एक से नौ अगस्त के बीच 21353 रक्त नमूनों और 1395 डेंगू सीरम नमूनों की जांच कराई। इसके अलावा 3,88,415 क्लोरीन टेस्ट किए गए, जिनमें 150 नमूने मानक से कम पाए गए। 54,811 पानी के नमूनों की जांच में 256 नमूने अनुपयुक्त (अनफिट) मिले, जिन पर आवश्यक कार्रवाई की गई। मनपा का दावा है कि शहर के प्रभावित इलाकों में मच्छरों की ब्रीडिंग को नष्ट करने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके लिए कीटनाशक छिड़काव के अलावा फॉगिंग की जा रही है। शहर के विविध हिस्सों में सफाई अभियान और खाद्य पदार्थों की दुकानों पर जांच भी की जा रही है।

सिविल अस्पताल में वायरल बुखार के 153 मरीज

सिविल अस्पताल में भी मौसमी बीमारियों के चलते मरीजों की संख्या बढ़ी है। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी के अनुसार अगस्त माह के 11 दिनों में अस्पताल में वायरल बुखार के 153, हेपेटाइटिस के 62, उल्टी-दस्त के 52, डेंगू के आठ, मलेरिया पीवी के 12, मलेरिया पीएफ के चार और चिकनगुनिया के तीन मरीज उपचार के लिए पहुंचे। पिछले सात दिनों में सिविल अस्पताल की ओपीडी में 27,927 मरीजों ने उपचार कराया। इसके अलावा अस्पताल में अन्य मौसमी बीमारियों के मरीजों में भी वृद्धि हुई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

11 Aug 2026 10:38 pm

Published on:

11 Aug 2026 10:38 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / बारिश के बीच बढ़ने लगे मौसमी बीमारियों के मरीज

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

एएमटीएस ने बनाया नया रिकॉर्ड, एक दिन में 6.31 लाख यात्रियों ने किया सफर

amts bus service
अहमदाबाद

ahmedabad शहर में औसतन पौन इंच बरसा पानी, कुछ जगहों पर भरा पानी

rain in gujarat
अहमदाबाद

राजस्थान रिफाइनरी की पाइपलाइन में सेंधमारी कर क्रूड ऑयल चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश

balotara pipline
अहमदाबाद

सोशल मीडिया में फर्जी कंपनी का विज्ञापन देकर ढाई करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी, दो गिरफ्तार

cyber center of excellence nabs accused
अहमदाबाद

मोरबी में मच्छु जल त्रासदी की 47वीं बरसी पर मौन रैली, दिवंगतों को दी श्रद्धांजलि, 11 अगस्त 1979 की भयावह त्रासदी को याद कर भावुक हुए मोरबीवासी

Silent rally marks 47th anniversary of Morbi's Machchhu dam tragedy; tributes paid to the deceased
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.