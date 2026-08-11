बारिश के बीच बढ़ने लगे मौसमी बीमारियों के मरीज

साथ ही रोगों की रोकथाम के तहत मनपा ने एक से नौ अगस्त के बीच 21353 रक्त नमूनों और 1395 डेंगू सीरम नमूनों की जांच कराई। इसके अलावा 3,88,415 क्लोरीन टेस्ट किए गए, जिनमें 150 नमूने मानक से कम पाए गए। 54,811 पानी के नमूनों की जांच में 256 नमूने अनुपयुक्त (अनफिट) मिले, जिन पर आवश्यक कार्रवाई की गई। मनपा का दावा है कि शहर के प्रभावित इलाकों में मच्छरों की ब्रीडिंग को नष्ट करने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके लिए कीटनाशक छिड़काव के अलावा फॉगिंग की जा रही है। शहर के विविध हिस्सों में सफाई अभियान और खाद्य पदार्थों की दुकानों पर जांच भी की जा रही है।