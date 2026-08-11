भारत में बसेंगे 12 नए औद्योगिक शहर, 9.4 लाख नौकरियां और ₹1.5 लाख करोड़ निवेश का दावा

इन परियोजनाओं को सिर्फ कारखानों का समूह नहीं बनाया जाना है। सरकार इन्हें सड़क, रेल, बिजली, पानी, सीवेज, हरित क्षेत्र और दूसरी सुविधाओं से लैस आधुनिक औद्योगिक शहरों के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। लेकिन जैसे-जैसे यहां उद्योग और आबादी आएगी, एक सवाल सबसे अहम होगा—इन शहरों के लिए पानी कहां से आएगा?