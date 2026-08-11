नौकरी छोड़ी, जेल गए, कैदखाने की दीवारों के बीच लिख दी आजादी की कविता, पं. ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी की अनकही कहानी

19 अगस्त 1930 का दिन था। ज्वाला प्रसाद गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें पांच महीने की जेल की सजा हुई। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी उनका रास्ता नहीं बदला। उन्होंने पढ़ाई पूरी की, शिक्षक बने और पत्रकारिता से भी जुड़े। फिर 1942 आया और इस बार उन्होंने नौकरी को ही अलविदा कह दिया। नौकरी सामने थी, लेकिन देश पहले ज्वाला प्रसाद सागर के नगरपालिका स्कूल में शिक्षक थे। एक तरफ सुरक्षित नौकरी थी। दूसरी तरफ भारत छोड़ो आंदोलन। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और 1942 के आंदोलन में पूरी तरह उतर गए। 12 अगस्त 1942 को उन्हें सागर से गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिनों बाद, 19 अगस्त को उन्हें नागपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया।