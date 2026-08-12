थकान मिटाएं और मूड को करें बेहतरीन! ऑफिस में सिर्फ 5 मिनट का वर्कआउट क्यों है जरूरी

एक अध्ययन में पाया गया कि ऑफिस कर्मचारियों द्वारा नियमित छोटे वर्कआउट से BMI, शरीर की चर्बी, VO₂max, HDL, कुल कोलेस्ट्रॉल और लचीलेपन में सुधार होता है। BMJ में प्रकाशित एक 2026 के अध्ययन में पाया गया कि सिर्फ पांच मिनट की तेज चलने जैसी मध्यम-तीव्रता वाली गतिविधि रोजाना करने से समय से पहले मृत्यु का जोखिम 10% तक कम हो सकता है। यह छोटे वर्कआउट्स की ताकत को दर्शाता है।