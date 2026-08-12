थकान मिटाएं और मूड को करें बेहतरीन! ऑफिस में सिर्फ 5 मिनट का वर्कआउट क्यों है जरूरी

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT
काम के बीच लंबे समय तक बैठे रहना शरीर को थका देता है, खून का बहाव धीमा कर देता है, मांसपेशियों में जकड़न लाता है और मानसिक थकान भी बढ़ाता है। अगर आप हर घंटे सिर्फ पांच मिनट के छोटे-छोटे वर्कआउट को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें, तो इससे न केवल शरीर में खून का बहाव सुधरता है, बल्कि मूड और ऊर्जा में भी बढ़ोतरी होती है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) भी सलाह देता है कि हर 20–30 मिनट में 3–5 मिनट की हल्की-फुल्की हरकत से मांसपेशियों की थकावट कम होती है और रक्त परिसंचरण बेहतर होता है।
एक अध्ययन में पाया गया कि ऑफिस कर्मचारियों द्वारा नियमित छोटे वर्कआउट से BMI, शरीर की चर्बी, VO₂max, HDL, कुल कोलेस्ट्रॉल और लचीलेपन में सुधार होता है। BMJ में प्रकाशित एक 2026 के अध्ययन में पाया गया कि सिर्फ पांच मिनट की तेज चलने जैसी मध्यम-तीव्रता वाली गतिविधि रोजाना करने से समय से पहले मृत्यु का जोखिम 10% तक कम हो सकता है। यह छोटे वर्कआउट्स की ताकत को दर्शाता है।
अन्य शोध बताते हैं कि लंबे समय तक बैठे रहने को तोड़ने से शरीर की ऊर्जा खर्च बढ़ती है और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। माइक्रो-वर्कआउट्स मूड, ऊर्जा और मानसिक ताजगी में सुधार लाते हैं, खासकर व्यस्त दिनचर्या में।
असरदार और ऑफिस-फ्रेंडली वर्कआउट रूटीन है, जिसे आप बिना उपकरण के कर सकते हैं:
एक अध्ययन में इसी तरह के शरीर-भार आधारित व्यायामों से पुश-अप क्षमता, सिट-अप सहनशीलता, ताकत, लचीलापन और मानसिक ताजगी में सुधार पाया गया। यह दिखाता है कि बिना जिम या उपकरण के भी असरदार बदलाव संभव है।
यह रूटीन ज्यादातर वयस्कों के लिए सुरक्षित है, लेकिन अगर आपको किसी प्रकार की हृदय, जोड़ों या अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। यह किसी मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। अगर व्यायाम के दौरान दर्द, चक्कर या असहजता महसूस हो, तो तुरंत रोक दें और डॉक्टर से मिलें।
अगर आप इस 5-मिनट रूटीन को नियमित बना लेते हैं, तो धीरे-धीरे इसे बढ़ाकर 10–15 मिनट तक ले जा सकते हैं या सप्ताह में कुछ दिन लंबी वॉक या योग शामिल कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे, आसान कदम से करें - यही सबसे टिकाऊ तरीका है।
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