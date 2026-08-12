12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की संधि: कैसे मुगल बादशाह से छिन गई असली ताकत?

इस संधि की पृष्ठभूमि 1764 की बक्सर की लड़ाई में छिपी है, जहां मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाएँ अंग्रेजों से बुरी तरह पराजित हुईं। यह हार केवल सैन्य असफलता नहीं थी, बल्कि यह उस दौर की शुरुआत थी जब मुगल सत्ता की वास्तविकता और उसकी बची-खुची प्रतिष्ठा के बीच खाई साफ दिखने लगी। बादशाह के पास न सेना बची, न खजाना, न कोई विकल्प - सिवाय समझौते के मेज पर बैठने के।