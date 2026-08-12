एन. चंद्रशेखरन: छोटे शहर से टाटा समूह की कमान तक, कंपनी के ग्रोथ के लिए सिंप्लिफाई, सिनर्जाइज़ और स्केल पर किया फोकस

अब उनके इस्तीफे के साथ टाटा समूह के सामने अगली पीढ़ी के नेतृत्व का सवाल खड़ा हो गया है। चंद्रशेखरन की सबसे बड़ी विरासत शायद यही होगी कि उन्होंने टाटा समूह को केवल मौजूदा कारोबारों का समूह बनाए रखने के बजाय भविष्य की तकनीक और नए उद्योगों की ओर मोड़ने की कोशिश की। उनकी कहानी एक ऐसे प्रोफेशनल की कहानी है, जिसने टाटा समूह में एक कर्मचारी के रूप में प्रवेश किया और उसी समूह के शीर्ष पद तक पहुंचकर भारतीय कॉरपोरेट इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई।