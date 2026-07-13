मानसून बच्चों के लिए सुहाना नहीं! बरसात में Extra Care के लिए आज ही अपनाएं ये 4 स्टेप्स

Indian Council of Medical Research (ICMR) की रिपोर्ट और नेशनल हॉस्पिटल बेस्ड सर्विलांस के अनुसार, भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण रोटावायरस और दूषित पानी से होने वाला डायरिया (दस्त) है। मानसून के महीनों (जून से सितंबर) में बच्चों में पेट के संक्रमण और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के मामलों में 40% से 50% तक की भारी उछाल देखी जाती है।