Snakebite : भारत के इन 4 विषैले सांपों के काटने से 90% से अधिक मौतें! जान बचाने के लिए 1 बात को जानना जरूरी

"देरी" ना करें। यह देरी किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। अंधविश्वास और झाड़-फूंक में समय ना गंवाए, एम्बुलेंस नहीं है तो बाइक-कार या जो भी हो उससे अस्पताल के लिए निकले, दवाई नहीं है तो दूसरे अस्पताल के लिए फौरन चल पड़े। क्योंकि, सांप के काटने के बाद 1 घंटा सबसे अहम है। इसलिए, जान बचाने के लिए देरी नहीं करने का मूलमंत्र याद रखिए।