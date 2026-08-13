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विदेश में पढ़ाई का सपना: क्या आप तैयार हैं इन वित्तीय चुनौतियों के लिए? जानें आसान टिप्स!

Study Abroad: विदेश में पढ़ाई का खर्च सिर्फ ट्यूशन फीस तक सीमित नहीं है; कमजोर रुपया, किराया, बीमा और रोजमर्रा के खर्च बजट बढ़ा सकते हैं। सन 2026 में भारतीय छात्रों के लिए सही देश चुनना, छात्रवृत्ति तलाशना और शिक्षा ऋण का समझदारी से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है।
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भारत

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MI Zahir

Aug 13, 2026

Abroad Education Budget News

विदेश में पढ़ाई के लिए 2026 में स्मार्ट बजट बनाएं और हर खर्च की पहले से तैयारी करें। ( फोटो : AI)

विदेश में पढ़ाई का सपना हजारों भारतीय छात्रों को हर साल देश से बाहर ले जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना इस सफर का सिर्फ पहला पड़ाव है। असली चुनौती तब शुरू होती है, जब ट्यूशन फीस के साथ रहने, खाने, बीमा, यात्रा और दूसरी रोजमर्रा की जरूरतों का हिसाब सामने आता है। विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या जनवरी 2025 तक करीब 12.5 लाख आंकी गई थी। यानी यह अब सीमित वर्ग का विकल्प नहीं, बल्कि भारतीय परिवारों के लिए एक बड़ा वित्तीय फैसला बन चुका है।

विदेश में पढ़ाई की असली लागत क्या है?

विदेशी शिक्षा का खर्च देश, यूनिवर्सिटी, कोर्स और शहर के हिसाब से काफी बदलता है। 2026 के उपलब्ध अनुमानों के मुताबिक अमेरिका में ट्यूशन और रहने का कुल वार्षिक खर्च कई मामलों में ₹27 लाख से ₹72 लाख या उससे अधिक तक जा सकता है। ब्रिटेन में यह करीब ₹21 लाख से ₹54 लाख, जबकि कनाडा में करीब ₹17 लाख से ₹40 लाख तक पहुंच सकता है। ये सामान्य अनुमान हैं; महंगी यूनिवर्सिटी और बड़े शहरों में खर्च इससे काफी ऊपर जा सकता है।

सेमेस्टर योगदान, हेल्थ इंश्योरेंस और रहने का खर्च अलग

जर्मनी जैसे देशों में तस्वीर अलग है। कई पब्लिक यूनिवर्सिटीज में सामान्य ट्यूशन फीस नहीं होती, लेकिन सेमेस्टर योगदान, हेल्थ इंश्योरेंस और रहने का खर्च देना पड़ता है। 2026 के अनुमानों में जर्मनी में कुल सालाना खर्च लगभग ₹9 लाख से ₹18 लाख के दायरे में बताया गया है। इसलिए सिर्फ यूनिवर्सिटी की फीस देखकर फैसला करना जोखिम भरा हो सकता है। कुल खर्च में ट्यूशन + आवास + भोजन + बीमा + वीजा + यात्रा + किताबें + स्थानीय परिवहन सभी को शामिल करना चाहिए।

वित्तीय बाधाओं को पार करने के व्यावहारिक रास्ते

विदेश में अध्ययन: छात्रवृत्ति और अनुदान

सबसे पहले छात्रवृत्ति की तलाश करें। यूनिवर्सिटी, सरकारी संस्थान और निजी संगठन मेरिट, विषय, रिसर्च या आर्थिक जरूरत के आधार पर अलग-अलग फंडिंग देते हैं। एडमिशन लेने से पहले ही इनकी शर्तें और आवेदन की अंतिम तारीख देखना बेहतर है।

विदेश में अध्ययन: शिक्षा ऋण योजनाएं

जरूरत पड़ने पर शिक्षा ऋण उपयोगी विकल्प हो सकता है। SBI Global Ed-Vantage की आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह विदेश की मान्य संस्थाओं में फुल-टाइम कोर्स के लिए उपलब्ध है और कुछ चयनित संस्थानों में तय सीमा तक कोलेटरल-फ्री लोन की सुविधा भी है। लोन की राशि सिर्फ अनुमान से तय न करें। ब्याज दर, मोरेटोरियम, ईएमआई, टेन्योर, कोलेटरल और प्रीपेमेंट नियम पहले समझें।

विदेश में अध्ययन: कम खर्च वाला गंतव्य

अगर कोर्स कई देशों में उपलब्ध है तो सिर्फ रैंकिंग देखकर फैसला न करें। कम ट्यूशन, कम किराया और बेहतर स्कॉलरशिप वाला देश कुल खर्च को काफी घटा सकता है।

स्मार्ट बजट और खर्च प्रबंधन (विदेश पहुंचने के बाद)

विदेश पहुंचने के बाद सबसे बड़ा झटका अक्सर रोजमर्रा के खर्च से लगता है। किराया, सिक्योरिटी डिपॉजिट, खाना, मोबाइल, स्थानीय परिवहन, हेल्थ इंश्योरेंस और पढ़ाई से जुड़े खर्च लगातार चलते रहते हैं।

इसलिए एडमिशन से पहले कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्च का वित्तीय बैकअप तैयार रखना समझदारी है।

छात्र साझा आवास, सार्वजनिक परिवहन, घर पर खाना बनाने और स्थानीय मार्केट से खरीदारी जैसे विकल्पों से खर्च नियंत्रित कर सकते हैं। हर महीने एक तय बजट बनाएं और उसे वास्तविक खर्च से मिलाते रहें।

रुपये की गिरावट और अतिरिक्त ऋण की जरूरत

विदेश में पढ़ाई का खर्च भारतीय परिवारों के लिए सिर्फ विदेशी फीस की वजह से नहीं बढ़ता। करेंसी एक्सचेंज रेट भी बड़ी भूमिका निभाता है।

सन 2026 में डॉलर-रुपया विनिमय दर करीब ₹95 के आसपास रहने की स्थिति ने डॉलर में तय फीस का रुपया मूल्य बढ़ाया है। मार्च 2026 में रुपया 95 प्रति डॉलर के स्तर से नीचे भी गया था, जबकि अगस्त की बाजार रिपोर्टों में डॉलर-रुपया जोड़ी के करीब ₹95–96 के आसपास रहने का अनुमान सामने आया।

उदाहरण के लिए, 50,000 डॉलर की फीस ₹85 प्रति डॉलर पर करीब ₹42.5 लाख बैठती है। यही रकम ₹95 की दर पर करीब ₹47.5 लाख हो जाती है। यानी सिर्फ विनिमय दर में बदलाव से लगभग ₹5 लाख का अंतर आ सकता है।

इसीलिए शिक्षा ऋण लेने वाले परिवारों को सिर्फ आज की फीस नहीं, बल्कि संभावित करेंसी रिस्क को भी बजट में शामिल करना चाहिए।

विदेश जाने से पहले वित्तीय तैयारी

विदेश जाने से पहले सभी जरूरी वित्तीय दस्तावेज एक जगह रखें। इनमें एडमिशन लेटर, फीस डिमांड, स्कॉलरशिप डॉक्युमेंट, शिक्षा ऋण स्वीकृति पत्र, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट, वीजा दस्तावेज, इंश्योरेंस और विदेशी मुद्रा से जुड़े कागजात शामिल हो सकते हैं।

विदेश में पढ़ाई के लिए भारत से पैसा भेजते समय एलआरएस यानी Liberalised Remittance Scheme के नियम लागू होते हैं। आरबीआई के अनुसार निवासी व्यक्ति एक वित्त वर्ष में सामान्यतः 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर तक अनुमत रेमिटेंस कर सकता है। विदेश में पढ़ाई भी इस व्यवस्था के तहत आती है।

Form A2 के संबंध में भी सही जानकारी रखना जरूरी है। इसे सिर्फ 25,000 डॉलर से अधिक की रेमिटेंस के लिए जरूरी मानना पुरानी या अधूरी जानकारी हो सकती है। आरबीआई के मौजूदा निर्देशों में एलआरएस के तहत रेमिटेंस के लिए Form A2 का प्रावधान है।

भारत और आपके जीवन पर असर

विदेश की पढ़ाई का खर्च परिवार की कई वर्षों की बचत को प्रभावित कर सकता है। कुछ परिवार शिक्षा ऋण लेते हैं, कुछ अपनी बचत का इस्तेमाल करते हैं और कुछ दोनों विकल्पों को मिलाकर योजना बनाते हैं।

यही वजह है कि विदेश जाने का फैसला सिर्फ यह देखकर नहीं होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी कितनी प्रतिष्ठित है। यह भी देखना जरूरी है कि कोर्स पूरा होने के बाद संभावित करियर, आय और रोजगार के अवसर उस निवेश के अनुपात में हैं या नहीं।

महंगा कोर्स हमेशा बेहतर निवेश नहीं होता। सही कोर्स, सही देश और नियंत्रित खर्च कई बार ज्यादा महंगी यूनिवर्सिटी से बेहतर वित्तीय परिणाम दे सकते हैं।

अगले कदम क्या हो सकते हैं?

सबसे पहले 3 से 5 यूनिवर्सिटीज की कुल लागत निकालें। फिर छात्रवृत्ति, फीस में छूट और फंडिंग विकल्पों की तुलना करें।

इसके बाद शिक्षा ऋण की जरूरत तय करें। अगर लोन लेना जरूरी है तो उसकी ईएमआई और कुल ब्याज को पहले ही कैलकुलेट करें।

विदेश जाने से पहले एक अलग आपातकालीन फंड बनाएं। फीस के साथ शुरुआती आवास, डिपॉजिट, यात्रा और रोजमर्रा के खर्च को भी बजट में रखें।

विदेश में पढ़ाई को करियर और वित्तीय निवेश की तरह देखें

बहरहाल,सबसे अहम बात-विदेश में पढ़ाई को सिर्फ प्रतिष्ठा का फैसला न बनाएं। इसे करियर और वित्तीय निवेश की तरह देखें। सही देश, सही कोर्स और सही बजट के साथ यही सपना परिवार पर असहनीय आर्थिक बोझ बनने के बजाय भविष्य की मजबूत नींव बन सकता है।

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एनआरआई स्पेशल

Updated on:

13 Aug 2026 03:49 pm

Published on:

13 Aug 2026 03:49 pm

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