विदेश में पढ़ाई का सपना: क्या आप तैयार हैं इन वित्तीय चुनौतियों के लिए? जानें आसान टिप्स!

विदेश में पढ़ाई का सपना हजारों भारतीय छात्रों को हर साल देश से बाहर ले जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना इस सफर का सिर्फ पहला पड़ाव है। असली चुनौती तब शुरू होती है, जब ट्यूशन फीस के साथ रहने, खाने, बीमा, यात्रा और दूसरी रोजमर्रा की जरूरतों का हिसाब सामने आता है। विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या जनवरी 2025 तक करीब 12.5 लाख आंकी गई थी। यानी यह अब सीमित वर्ग का विकल्प नहीं, बल्कि भारतीय परिवारों के लिए एक बड़ा वित्तीय फैसला बन चुका है।