Granular Urea vs Nano Urea : नैनो यूरिया पर बड़ा सवाल, आखिर किल्लत के बाद भी किसान दानेदार यूरिया छोड़ने को तैयार क्यों नहीं?

सरकार, इफको और कई कृषि संस्थान पिछले कुछ वर्षों से नैनो यूरिया को खेती में क्रांतिकारी बदलाव बताकर बढ़ावा दे रहे हैं। दावा किया जाता है कि 500 मिलीलीटर की एक बोतल पारंपरिक यूरिया की एक बोरी की जरूरत कम कर सकती है, लागत घटा सकती है और पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचाती है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि भारत के अधिकांश किसान आज भी दानेदार यूरिया पर ही निर्भर हैं। यहां तक कि इफको ने भी माना है कि नैनो उर्वरकों को अपनाने की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। आखिर किसान नैनो यूरिया से दूरी क्यों बना रहे हैं आइए जानते हैं...।