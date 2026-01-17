बीकानेर चिल्ड्रन फेस्टिवल आजू गूजा 2.0’ का रंगारंग आगाज

बीकानेर में बच्चों की मस्ती का महोत्सव: ‘आजू गूजा 2.0’ का रंगारंग आगाजदिखाई दिया, जहां 80 से अधिक गतिविधियों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। बच्चे पेंटिंग बनाते, किताबें पढ़ते, चाक पर मिट्टी के बर्तन गढ़ते और पेपर मैसी की कला सीखते नजर आए। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के साथ-साथ जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी पूरी मस्ती में डूबे दिखे। बीकानेर पूर्व विधायक सिद्धि कुमारी, बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास, जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि, पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सागर सहित जिला प्रशासन के अनेक अधिकारी आजू गूजा थीम पर नृत्य करते हुए बच्चों के साथ उल्लासपूर्वक शामिल हुए। पूरा स्टेडियम रचनात्मकता, खुशी और बाल सुलभ उमंग से सराबोर नजर आया। फोटो: नौशाद अली