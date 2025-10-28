छठ पूजा : अस्ताचल गामी सूरज को दिया अर्घ्य, 36 घंटे निराहार

ढ़लते सूरज को अर्घ्य, निराहार-निर्जल व्रतबीकानेर में छठ पूजा महापर्व आस्था और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। चार दिवसीय महापर्व के तीसरे दिन सोमवार को शहर के तालाबों और जलकुंडों में व्रतियों ने खड़े रहकर ढ़लते सूरज को अर्घ्य दिया और पूजा-अर्चना की। देवीकुण्ड सागर तालाब परिसर में सामूहिक छठ पूजा का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में व्रती महिलाओं ने विविध पूजन सामग्री से पूजा अर्चना कर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान भव्य आतिशबाजी हुई। सरोवर घाट पर बनाई भगवान सूर्य की प्रतिमा के दर्शन-पूजन हुआ। महापर्व के अंतिम दिन मंगलवार सुबह व्रती उगते सूरज को अर्घ्य देकर पूजा-अर्चना करेंगे और व्रत का पारणा करेंगे। फोटो नौशाद अली।