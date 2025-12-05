बीकानेर की पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में कांस्टेबलों की दीक्षांत परेड समारोह

बीकानेर की पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में गुरुवार को पुलिस कांस्टेबलों की दीक्षांत परेड का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथिपुलिस महानिरीक्षक बीकानेर रेंज हेमंत शर्मा ने परेड का निरीक्षण किया। पुलिस बेड़े में शामिल हुए 140 कांस्टेबल संयुक्त पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। बैंड की मधुर स्वर लहरियो के बीच नए कास्टेबलों ने परेड में कदम ताल किया। इस दौरान कास्टेबलों ने प्रशिक्षण के दौरान सीखे कौशल क बेहतरीन प्रदर्शन भी किया। वही समारोह में बेहतरीन प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित भी किया गया।समारोह में कई कांस्टेबलों के परिजन ठेठ ग्रामीण परिवेश पहुंचे। उन्होंने अपने लाल को पुलिस वर्दी में देखकर गौरवान्वित महसूस किया और समारोह के पलों को मोबाइल में कैद किया। दीक्षांत समारोह में एसपी कावेंद्र सिंह सागर,एएसपी सिटी सौरभ तिवाड़ी कमांडेंट पीटीएस दीपचंद सहित अधिकारी मौजूद रहे। फोटो नौशाद अली