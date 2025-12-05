5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

बीकानेर

बीकानेर की पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में कांस्टेबलों की दीक्षांत परेड समारोह

दीक्षांत समारोह

बीकानेर

image

Naushad Ali

Dec 05, 2025

Deepant Parade Ceremony

बीकानेर की पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में आज दो जिलों के नव नियुक्त कांस्टेबलों की दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस महानिरीक्षक हेमंत शर्मा ने परेड का निरीक्षण किया।समारोह में बेहतरीन प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित भी किया गया फोटो नौशाद अली

Deepant Parade Ceremony

बीकानेर की पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में पुलिस बेड़े में शामिल हुए कुल 140 कांस्टेबल संयुक्त पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। बैंड की मधुर स्वर लहरियो के बीच नव नियुक्त कास्टेबलों ने परेड में कदम ताल किया। इस दौरान कास्टेबलों ने प्रशिक्षण के दौरान सीखे कौशल क बेहतरीन प्रदर्शन भी किया। फोटो नौशाद अली

Deepant Parade Ceremony

बीकानेर की पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में बैंड की मधुर स्वर लहरियो के बीच नव नियुक्त कास्टेबलों ने परेड में कदम ताल किया। इस दौरान कास्टेबलों ने प्रशिक्षण के दौरान सीखे कौशल क बेहतरीन प्रदर्शन भी किया। फोटो नौशाद अली

Deepant Parade Ceremony

बीकानेर की पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में गुरुवार को पुलिस कांस्टेबलों की दीक्षांत परेड का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथिपुलिस महानिरीक्षक बीकानेर रेंज हेमंत शर्मा ने परेड का निरीक्षण किया। पुलिस बेड़े में शामिल हुए  140 कांस्टेबल संयुक्त पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। बैंड की मधुर स्वर लहरियो के बीच नए कास्टेबलों ने परेड में कदम ताल किया। इस दौरान कास्टेबलों ने प्रशिक्षण के दौरान सीखे कौशल क बेहतरीन प्रदर्शन भी किया। वही समारोह में बेहतरीन प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित भी किया गया।समारोह में कई कांस्टेबलों के परिजन ठेठ ग्रामीण परिवेश पहुंचे। उन्होंने अपने लाल को पुलिस वर्दी में देखकर गौरवान्वित महसूस किया और समारोह के पलों को मोबाइल में कैद किया। दीक्षांत समारोह में एसपी कावेंद्र सिंह सागर,एएसपी सिटी सौरभ तिवाड़ी कमांडेंट पीटीएस दीपचंद सहित अधिकारी मौजूद रहे। फोटो नौशाद अली

Deepant Parade Ceremony

बीकानेर की पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में 140 कांस्टेबल संयुक्त पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। बैंड की मधुर स्वर लहरियो के बीच नव नियुक्त कास्टेबलों ने परेड में कदम ताल किया। इस दौरान कास्टेबलों ने प्रशिक्षण के दौरान सीखे कौशल क बेहतरीन प्रदर्शन भी किया। फोटो नौशाद अली

Deepant Parade Ceremony

बेटे ने मा को किया सल्यूट।बीकानेर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में नव नियुक्त कांस्टेबलों की दीक्षांत परेड समारोह में के कांस्टेबल ने अपनी मा को पुलिस की टोपी पहनाई और सल्यूट किया और मा के गले लगकर आशीर्वाद लिया। बेटे के कांस्टेबल बनने पर पुरे परिवार के चहरे पर ख़ुशी दिखाई दी। फोटो - नौशाद अली।

Published on:

05 Dec 2025 12:42 pm

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

