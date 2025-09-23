Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धमतरी

CG News: धमतरी से प्रदेश को मिली नई सौगात, 51 महतारी सदनों का लोकार्पण, देखें Photo

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड के करेली बड़ी गाँव से प्रदेश की माताओं-बहनों को एक बड़ी सौगात दी।

धमतरी

Shradha Jaiswal

Sep 23, 2025

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड के करेली बड़ी गाँव से प्रदेश की माताओं-बहनों को एक बड़ी सौगात दी।

उन्होंने यहाँ 51 महतारी सदनों का लोकार्पण कर उन्हें प्रदेश की महिलाओं को समर्पित किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महतारी सदन माताओं-बहनों की शक्ति, सम्मान और आत्मनिर्भरता का नया केंद्र बनेगा। यहाँ महिलाओं के लिए शिक्षा, कौशल और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध होंगे।

ये सदन न केवल महिला सशक्तिकरण को मजबूती देंगे, बल्कि पूरे प्रदेश की तरक्की का आधार भी बनेंगे। महतारी सदनों के माध्यम से महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में अपनी भूमिका और अधिक सशक्त रूप से निभा सकेंगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

Published on:

23 Sept 2025 02:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / Photos / CG News: धमतरी से प्रदेश को मिली नई सौगात, 51 महतारी सदनों का लोकार्पण, देखें Photo

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

तकनीकी गड़बड़ी से हितग्राही परेशान! KYC अपडेट के बाद भी पेंशन राशि अटकी, रोज़ मिल रही 7 शिकायतें

तकनीकी गड़बड़ी से हितग्राही परेशान! KYC अपडेट के बाद भी पेंशन राशि अटकी, रोज़ मिल रही 7 शिकायतें(photo-patrika)
धमतरी

CG News: धमतरी में बाल विवाह मुक्त अभियान सुस्त, 9 साल में सामने आए 79 प्रकरण

CG News: धमतरी में बाल विवाह मुक्त अभियान सुस्त, 9 साल में सामने आए 79 प्रकरण(photo-patrika)
धमतरी

यहां मंडरा रही मौत! दंतैल हाथी ने 18 किसानों की फसल को पहुंचाया नुकसान, इन गावों के लिए हाईअलर्ट जारी

Elephant pic ( Photo source- NPR)
धमतरी

छत्तीसगढ़ की ये सड़कें बनीं मौत का जाल, अज्ञात वाहन की ठोकर से 2 युवकों की मौत, 262 दिन में 127 की गई जान

CG Accident News: होटल से घर लौट रहा था युवक, पिकअप ने मारी टक्कर, मौके पर हो गई मौत...(phot0-patrika)
धमतरी

धमतरी में विकास शुल्क को लेकर बवाल, भेदभाव के आरोप पर कांग्रेस पार्षदों का निगम में प्रदर्शन…

धमतरी में विकास शुल्क को लेकर बवाल, भेदभाव के आरोप पर कांग्रेस पार्षदों का निगम में प्रदर्शन...(photo-patrika0
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.