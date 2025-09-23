CG News: धमतरी से प्रदेश को मिली नई सौगात, 51 महतारी सदनों का लोकार्पण, देखें Photo

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड के करेली बड़ी गाँव से प्रदेश की माताओं-बहनों को एक बड़ी सौगात दी।
उन्होंने यहाँ 51 महतारी सदनों का लोकार्पण कर उन्हें प्रदेश की महिलाओं को समर्पित किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महतारी सदन माताओं-बहनों की शक्ति, सम्मान और आत्मनिर्भरता का नया केंद्र बनेगा। यहाँ महिलाओं के लिए शिक्षा, कौशल और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध होंगे।
ये सदन न केवल महिला सशक्तिकरण को मजबूती देंगे, बल्कि पूरे प्रदेश की तरक्की का आधार भी बनेंगे। महतारी सदनों के माध्यम से महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में अपनी भूमिका और अधिक सशक्त रूप से निभा सकेंगी।
