इंदौर

इंदौर हादसे की दर्दनाक तस्वीरें… रानीपुरा की बिल्डिंग रातों-रात मलबे में तब्दील

Indore Ranipura Building Collapse: इंदौर शहर में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। अब जवाहर मार्ग पर रानीपुरा के दौलतगंज में सोमवार रात करीब 9.12 बजे तीन मंजिला मकान धराशायी हो गया। मकान गिरने के धमाके से इलाके में सनसनी फैल गई। हादसे की खौफनाक तस्वीरें आई सामने...

इंदौर

Avantika Pandey

Sep 23, 2025

Indore Ranipura Building Collapse

रेस्क्यू ऑपरेशन की दिलदहलाने वाली तस्वीरें… 2-3 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका में देर रात तक रेस्क्यू चला। इसमें एक युवती समेत दो लोगों की मौत हो गई जबकि 12 घायल हो गए। घायलों में से 4 लोगों की हालत गंभीर है। (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Indore Ranipura Building Collapse

घटना की सूचना के बाद पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह, कलेक्टर शिवम वर्मा, महापौर पुष्यमित्र भार्गव के साथ सभी आला अफसर मौके पर पहुंच गए थे। कलेक्टर वर्मा के मुताबिक मकान जी प्लस 2 था। इसमें 13 लोग थे। एसडीआरएफ, नगर निगम व पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया। हादसे में अल्फिया (20) पिता रफीउद्दीन और फहीम की मौत हो गई। अल्फिया को रात करीब डेढ़ बजे जबकि फहीम का शव मंगलवार सुबह करीब 4 बजे निकाला जा सका। सभी घायलों को भी एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। (फोटो सोर्स : पत्रिका)

मलबे से घायल महिला को निकाला बाहर

पड़ोसी इलियास ने बताया कि मकान गिरने पर लोग जमा हुए और पुलिस व नगर निगम को सूचना दी। चार-पांच घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। बाद में निगम-पुलिस टीम ने मोर्चा संभाला। जेसीबी बुलाकर मलबा हटाना शुरू किया। रात 12 बजे तक दस घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया था। रात 12.30 बजे घायल आफरीन (32) को निकालने के लिए उन्हें एनेस्थिसिया देकर एक पैर काटना पड़ा। इसके बाद अस्पताल भेजा।

मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत, 12 घायल

पड़ोसियों के मुताबिक, मकान तिरछा होकर गिरा। मकान मो. उमर का बताया जा रहा है, जिसमें एक ही खानदान के तीन परिवार रहते हैं। घटना के समय घर में महिला, बच्चे व बुजुर्ग थे। मकान के निचले हिस्से में दो गोदाम हैं, जो रात 8 बजे बंद कर कर्मचारी चले गए थे।

Indore Ranipura Building Collapse

रानीपुरा में मकान ढहने के बाद चले राहत व बचाव कार्य में एक बार फिर लापरवाही सामने आई है। पहले पुलिस व निगम का रिमूवल अमला पहुंचा। मलबे पर कई लोग चढ़ गए थे और इसी दौरान जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा था। अंधेरा होने से मलबे के अंदर कुछ हिस्सा नहीं दिख रहा था। ऐसे में जेसीबी चलाने से जनहानि हो सकती थी।

Updated on:

23 Sept 2025 02:16 pm

Published on:

23 Sept 2025 02:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / Photos / इंदौर हादसे की दर्दनाक तस्वीरें… रानीपुरा की बिल्डिंग रातों-रात मलबे में तब्दील

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

नवरात्र में तांडव मचाएगी बारिश, इन जिलों में IMD की चेतावनी, जानें MP Weather Update

MP Weather Heavy rain Alert
इंदौर

साइबर ठगी को रोकेंगे ‘500 साइबर कमांडो’, IIT इंदौर देगा ट्रेनिंग

फोटो सोर्स: पत्रिका
इंदौर

इंदौर में बड़ा हादसा, रानीपुरा में बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत, 12 घायल

Indore three-storey building collapses
इंदौर

ई रिक्शा पर बैठकर घर से निकले एमपी के मंत्री, बस में किया सफर

MP Minister Tulsi Silavat embarked on an e-rickshaw and bus journey
इंदौर

No Car Day: इंदौर में नो कार डे पर कलेक्टर ने चलाई स्कूटी, महापौर ने भी दौड़ाई साइकिल

No Car Day in indore
इंदौर
