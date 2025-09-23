इंदौर हादसे की दर्दनाक तस्वीरें… रानीपुरा की बिल्डिंग रातों-रात मलबे में तब्दील

घटना की सूचना के बाद पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह, कलेक्टर शिवम वर्मा, महापौर पुष्यमित्र भार्गव के साथ सभी आला अफसर मौके पर पहुंच गए थे। कलेक्टर वर्मा के मुताबिक मकान जी प्लस 2 था। इसमें 13 लोग थे। एसडीआरएफ, नगर निगम व पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया। हादसे में अल्फिया (20) पिता रफीउद्दीन और फहीम की मौत हो गई। अल्फिया को रात करीब डेढ़ बजे जबकि फहीम का शव मंगलवार सुबह करीब 4 बजे निकाला जा सका। सभी घायलों को भी एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। (फोटो सोर्स : पत्रिका)