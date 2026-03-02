Holi 2026: जयपुर के आराध्य गोविंददेवजी ने भक्तों संग खेली होली, जमकर उड़े अबीर-गुलाल, देखें तस्वीरें

महंत अंजन गोस्वामी ने ठाकुरजी को सर्वप्रथम फूलों की होली अर्पित की, इसके बाद विधिवत गुलाल चढ़ाया गया। मंदिर परिसर चंग की थाप और फाग गीतों की मधुर धुनों से गूंज उठा। भक्तों ने भक्ति और उत्साह के साथ रंगों के इस पावन पर्व का आनंद लिया।