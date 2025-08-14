Janmashtami 2025 : कान्हा के स्वागत को तैयार जयपुर, तस्वीरों में देखें गोविंददेवजी मंदिर की खास तैयारियां

गोविंद देवजी मंदिर में जन्माष्टमी पर्व पर श्रद्धालुओं को सिर्फ भारतीय परिधान में प्रवेश दिया जाएगा। 15 अगस्त को मंदिर छावण क्षेत्र में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद रहेगा। इस दौरान श्रद्धालु तय गेट और रूट से ही मंदिर में दर्शन कर सकेंगे।