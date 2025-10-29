Chhath Puja 2025: CM साय ने पत्नी के साथ कुनकुरी घाट पर उगते सूर्य को दिया अर्घ्य, देखें तस्वीरें

Chhath Puja: छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न हिस्सों में आस्था और श्रद्धा का प्रतीक महापर्व छठ पूजा मंगलवार को सूर्योदय के समय दिए गए अर्घ्य के साथ विधिवत सम्पन्न हो गया। चार दिनों तक चलने वाले इस कठिन व्रत का समापन सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित कर और आशीर्वाद प्राप्त कर किया गया।