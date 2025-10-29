Patrika LogoSwitch to English

Chhath Puja 2025: CM साय ने पत्नी के साथ कुनकुरी घाट पर उगते सूर्य को दिया अर्घ्य, देखें तस्वीरें

Chhath Puja: छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न हिस्सों में आस्था और श्रद्धा का प्रतीक महापर्व छठ पूजा मंगलवार को सूर्योदय के समय दिए गए अर्घ्य के साथ विधिवत सम्पन्न हो गया। चार दिनों तक चलने वाले इस कठिन व्रत का समापन सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित कर और आशीर्वाद प्राप्त कर किया गया।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 29, 2025

CM साय ने कुनकुरी छठ घाट में सूर्य को दिया अर्घ्य (फोटो सोर्स- X हैंडल)

CM साय ने कुनकुरी छठ घाट में सूर्य को दिया अर्घ्य (फोटो सोर्स- X हैंडल)

Chhath Puja: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय ने छठ महापर्व के पावन अवसर पर जशपुर जिले के कुनकुरी छठ घाट में उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। साय ने प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए प्रदेशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

CM साय ने कुनकुरी छठ घाट में सूर्य को दिया अर्घ्य (फोटो सोर्स- X हैंडल)

Chhath Puja: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय ने छठ महापर्व के पावन अवसर पर जशपुर जिले के कुनकुरी छठ घाट में उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। साय ने प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए प्रदेशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

CM साय ने कुनकुरी छठ घाट में सूर्य को दिया अर्घ्य (फोटो सोर्स- X हैंडल)

Chhath Puja: साय ने कहा कि छठ पूजा सूर्य उपासना और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। आगे कहा कि यह उनके लिए अत्यंत सौभाग्य का अवसर है कि उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में छठ महापर्व जैसे आस्था और श्रद्धा से जुड़े पर्व में शामिल होने का अवसर मिला।

CM साय ने कुनकुरी छठ घाट में सूर्य को दिया अर्घ्य (फोटो सोर्स- X हैंडल)

Chhath Puja: उन्होंने कहा कि कुनकुरी छठ घाट के सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 5 करोड़ 17 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विस्तार होगा। इस अवसर पर कलेक्टर रोहित व्यास, पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह, जनप्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

CM साय ने कुनकुरी छठ घाट में सूर्य को दिया अर्घ्य (फोटो सोर्स- X हैंडल)

Chhath Puja: सीएम ने लिखा कि आस्था, श्रद्धा और पवित्रता के इस महापर्व छठ पूजा में अपनी पत्नी के साथ सम्मिलित होकर छठी मईया की पूजा-अर्चना की एवं भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पित कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और मंगल की कामना की।

CM साय ने कुनकुरी छठ घाट में सूर्य को दिया अर्घ्य (फोटो सोर्स- X हैंडल)

Chhath Puja: यह पर्व संयम, साधना और प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है, जो समाज में श्रद्धा, संस्कार और एकता का संदेश देता है। छठी मइया और भगवान सूर्य नारायण की कृपा से हर घर में सुख-शांति और समृद्धि का प्रकाश बना रहे।

Hindi News / Patrika plus / Photos / Chhath Puja 2025: CM साय ने पत्नी के साथ कुनकुरी घाट पर उगते सूर्य को दिया अर्घ्य, देखें तस्वीरें

