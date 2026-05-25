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नीट पेपर लीक घोटाले, शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते भ्रष्टाचार के विरोध में एनएसयूआई ने निकाला “शांति विरोध मार्च”

सीकर. नीट पेपर लीक घोटाले, शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते भ्रष्टाचार, नीट रद्द होने पर छात्र प्रदीप मेघवाल के आत्महत्या करने सहित छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे लगातार खिलवाड़ के विरोध में एनएसयूआई ने &#8220;शांति विरोध मार्च&#8221; निकाला। एनएसयूआइ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में निकाला गाया शांति मार्च महात्मा ज्योतिबा फूले [&hellip;]

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सीकर

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Pankaj Parmuwal

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pankaj parmuwal

May 25, 2026

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नीट पेपर लीक घोटाले, शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते भ्रष्टाचार, नीट रद्द होने पर छात्र प्रदीप मेघवाल के आत्महत्या करने सहित छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे लगातार खिलवाड़ के विरोध में एनएसयूआई ने "शांति विरोध मार्च" निकाला

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एनएसयूआइ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में निकाला गाया शांति मार्च महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल से लेकर सीएलसी चौक तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया।

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प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने एकजुट होकर शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच एवं दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग उठाई। मार्च के दौरान छात्रों ने एनटीए बैन करो”, “पेपर लीक बंद करो” और “ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग को लेकर नारेबाजी की।

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प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक और शिक्षा प्रणाली में बढ़ते भ्रष्टाचार ने देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। छात्र सिस्टम से पीड़ित होकर हर रोज सुसाइड कर रहे हैं।

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एनएसयूआइ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि यह विरोध मार्च उन लाखों छात्रों की आवाज़ है, जिनका भविष्य सरकार की लापरवाही, पेपर लीक और छात्रों पर थोपी जा रही ग़लत नीतियों के कारण प्रभावित हो रहा है।

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Published on:

25 May 2026 07:59 pm

Hindi News / Political / Photos / नीट पेपर लीक घोटाले, शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते भ्रष्टाचार के विरोध में एनएसयूआई ने निकाला “शांति विरोध मार्च”

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