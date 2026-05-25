नीट पेपर लीक घोटाले, शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते भ्रष्टाचार के विरोध में एनएसयूआई ने निकाला “शांति विरोध मार्च”

प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने एकजुट होकर शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच एवं दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग उठाई। मार्च के दौरान छात्रों ने एनटीए बैन करो”, “पेपर लीक बंद करो” और “ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग को लेकर नारेबाजी की।