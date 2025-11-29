Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

वा​र्षिक खेल उत्सव का समापन, बच्चों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुति, SEE PICS

बच्चों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुति

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Trilochan Das Manikpuri

Nov 29, 2025

Annual Sports Meet

रायपुर। राजधानी के कांपा ​िस्थत होली क्रॉस स्कूल में दो दिवसीय वार्षिक खेल दिवस का उत्साहपूर्वक आयोजन किया। शुक्रवार को जिसके उद्धाट्न सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में हेड ऑफ न्यूरो फिजियोथेरेपी विभाग के प्रफुल्ल बानी, विद्यालयीन प्राचार्य एवं फाॅदर डॉ. दिलीप लाकरा, तथा मैनेजर शांति प्रकाश पन्ना उपस्थित थे, जिन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया।

Annual Sports Meet

मुख्य अतिथि ने वार्षिक खेल समारोह का मशाल प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया गया। इसके पश्चात बालक-बालिकाओं के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान के अनुसार प्रशस्ति पत्र एवं मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया।

Annual Sports Meet

दो दिवसीय वार्षिक खेल उत्सव का समापन शनिवार को फाॅदर विपिन किशोर मिंज के आतिथ्य में हुआ। कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं की क्रीड़ा स्पर्धाओं के साथ-साथ आकर्षक सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुति का भी आयोजन किया।

Annual Sports Meet

कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में पिछले 25 वर्षों से सेवा दे रहीं शिक्षिकाओं को विशेष सम्मान प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, सालभर पूर्ण उपस्थिति दर्ज कराने वाले तथा उत्तम अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए छात्र-छात्राओं को उनके पालकों सहित सम्मानित किया गया।

Annual Sports Meet

कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के प्राचार्य फाॅदर डॉ. दिलीप लाकरा, मैनेजर शांति प्रकाश पन्ना, सुपरवाइजर्स, समस्त स्टाफ एवं विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रायपुर

Published on:

29 Nov 2025 09:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / वा​र्षिक खेल उत्सव का समापन, बच्चों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुति, SEE PICS

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण पर सियासी तकरार तेज, राहुल गांधी के बयान पर डिप्टी CM शर्मा बोले- इटली के चश्में से नहीं दिखेगा, भारत का चश्मा लगाए

राहुल गांधी के प्रदूषण बयान पर सियासत गर्म (फोटो सोर्स- X हैंडल)
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में SIR प्रक्रिया के बीच गृहमंत्री का बड़ा बयान, कहा- 2003 की मतदाता सूची में नाम होना जरुरी, नहीं तो जाना पड़ेगा जेल

CG News: छत्तीसगढ़ में SIR प्रक्रिया के बीच गृहमंत्री का बड़ा बयान, कहा- 2003 की मतदाता सूची में नाम होना जरुरी, नहीं तो जाना पड़ेगा जेल
रायपुर

CG News: कांग्रेस भवन में पर्चा कांड! अमित पठानिया पर लगा दलाली का आरोप, संगठन में बढ़ा तनाव

अमित पठानिया पर लगा दलाली का आरोप (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Vyapam: व्यापम ने जारी की अमीन भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, यहाँ से करें डाउनलोड, जानें पूरा नियम

CG Vyapam: व्यापम ने जारी की अमीन भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, यहाँ से करें डाउनलोड, जानें पूरा नियम
रायपुर

झीरम घाटी के मास्टरमाइंड के सरेंडर पर डिप्टी CM का बड़ा दावा, बोले- नक्सलवाद 80% खत्म, बाकी भी जल्द मिटेगा

डिप्टी CM का बड़ा दावा (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.