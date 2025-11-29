रायपुर। राजधानी के कांपा िस्थत होली क्रॉस स्कूल में दो दिवसीय वार्षिक खेल दिवस का उत्साहपूर्वक आयोजन किया। शुक्रवार को जिसके उद्धाट्न सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में हेड ऑफ न्यूरो फिजियोथेरेपी विभाग के प्रफुल्ल बानी, विद्यालयीन प्राचार्य एवं फाॅदर डॉ. दिलीप लाकरा, तथा मैनेजर शांति प्रकाश पन्ना उपस्थित थे, जिन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया।
मुख्य अतिथि ने वार्षिक खेल समारोह का मशाल प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया गया। इसके पश्चात बालक-बालिकाओं के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान के अनुसार प्रशस्ति पत्र एवं मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया।
दो दिवसीय वार्षिक खेल उत्सव का समापन शनिवार को फाॅदर विपिन किशोर मिंज के आतिथ्य में हुआ। कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं की क्रीड़ा स्पर्धाओं के साथ-साथ आकर्षक सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुति का भी आयोजन किया।
कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में पिछले 25 वर्षों से सेवा दे रहीं शिक्षिकाओं को विशेष सम्मान प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, सालभर पूर्ण उपस्थिति दर्ज कराने वाले तथा उत्तम अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए छात्र-छात्राओं को उनके पालकों सहित सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के प्राचार्य फाॅदर डॉ. दिलीप लाकरा, मैनेजर शांति प्रकाश पन्ना, सुपरवाइजर्स, समस्त स्टाफ एवं विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
