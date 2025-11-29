रायपुर। राजधानी के कांपा ​िस्थत होली क्रॉस स्कूल में दो दिवसीय वार्षिक खेल दिवस का उत्साहपूर्वक आयोजन किया। शुक्रवार को जिसके उद्धाट्न सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में हेड ऑफ न्यूरो फिजियोथेरेपी विभाग के प्रफुल्ल बानी, विद्यालयीन प्राचार्य एवं फाॅदर डॉ. दिलीप लाकरा, तथा मैनेजर शांति प्रकाश पन्ना उपस्थित थे, जिन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया।