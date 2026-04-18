Raipur: डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग में साय बोले- क्रिएटर्स दिखाएं छत्तीसगढ़ की नई पहचान

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 17 अप्रैल को राजधानी रायपुर (Raipur) स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग (Digital Democracy Dialogue) में देशभर से आए कंटेंट क्रिएटर्स का स्वागत एवं अभिनंदन किया।
डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग में सीएम साय ने कंटेंट क्रिएटर्स (Content Creators) से आग्रह किया कि वे अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए बस्तर (Bastar) और छत्तीसगढ़ की सकारात्मक छवि देश-दुनिया तक पहुंचाएं।
मुख्यमंत्री साय ने उदाहरण देते हुए बताया कि बस्तर के दिव्यांग बालक मड्डा राम का वीडियो वायरल (Video Viral) होने पर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर द्वारा उन्हें क्रिकेट किट भेजी गई। यह सोशल मीडिया (Social Media) की ताकत का प्रमाण है।
रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि नक्सलवाद (Naxalism) की छाया से बाहर निकलकर उभरता नया छत्तीसगढ़ आज देश के सामने एक सकारात्मक और प्रेरक उदाहरण के रूप में स्थापित हो रहा है।
इस अवसर पर बीजेपी (BJP) प्रदेशाध्यक्ष व विधायक किरण सिंह देव, मुख्यमंत्री के सलाहकार आर. कृष्णा दास, डॉ. गुरु पासवान, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव एवं जनसंपर्क आयुक्त रजत बंसल सहित गणमान्यजन उपस्थित थे।
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