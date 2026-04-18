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Raipur: डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग में साय बोले- क्रिएटर्स दिखाएं छत्तीसगढ़ की नई पहचान

राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय...

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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Apr 18, 2026

Digital Democracy Dialogue

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 17 अप्रैल को राजधानी रायपुर (Raipur) स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग (Digital Democracy Dialogue) में देशभर से आए कंटेंट क्रिएटर्स का स्वागत एवं अभिनंदन किया।

Digital Democracy Dialogue

डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग में सीएम साय ने कंटेंट क्रिएटर्स (Content Creators) से आग्रह किया कि वे अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए बस्तर (Bastar) और छत्तीसगढ़ की सकारात्मक छवि देश-दुनिया तक पहुंचाएं।

Digital Democracy Dialogue

मुख्यमंत्री साय ने उदाहरण देते हुए बताया कि बस्तर के दिव्यांग बालक मड्डा राम का वीडियो वायरल (Video Viral) होने पर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर द्वारा उन्हें क्रिकेट किट भेजी गई। यह सोशल मीडिया (Social Media) की ताकत का प्रमाण है।

Digital Democracy Dialogue

रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि नक्सलवाद (Naxalism) की छाया से बाहर निकलकर उभरता नया छत्तीसगढ़ आज देश के सामने एक सकारात्मक और प्रेरक उदाहरण के रूप में स्थापित हो रहा है।

Digital Democracy Dialogue

इस अवसर पर बीजेपी (BJP) प्रदेशाध्यक्ष व विधायक किरण सिंह देव, मुख्यमंत्री के सलाहकार आर. कृष्णा दास, डॉ. गुरु पासवान, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव एवं जनसंपर्क आयुक्त रजत बंसल सहित गणमान्यजन उपस्थित थे।

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Published on:

18 Apr 2026 03:22 am

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