Raipur: डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग में साय बोले- क्रिएटर्स दिखाएं छत्तीसगढ़ की नई पहचान

मुख्यमंत्री साय ने उदाहरण देते हुए बताया कि बस्तर के दिव्यांग बालक मड्डा राम का वीडियो वायरल (Video Viral) होने पर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर द्वारा उन्हें क्रिकेट किट भेजी गई। यह सोशल मीडिया (Social Media) की ताकत का प्रमाण है।