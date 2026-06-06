Bharat Bhagya Vidhata: बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को रायपुर के गुमनाम नायकों की तलाश, मिलेगा राष्ट्रीय मंच, जानें क्यों?

भारत भाग्य विधाता अभियान के तहत देशभर के उन रियल लाइफ हीरोज को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने बिना किसी चर्चा और प्रचार के अपने कार्यों से समाज में उल्लेखनीय परिवर्तन किए हैं। इस विशेष अभियान में रायपुर को भी प्रमुखता से शामिल किया गया है। अभियान के तहत रायपुर और आसपास के क्षेत्रों से ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है, जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में प्रेरणादायी योगदान दिया है।