रायपुर में ऑटो चालकों के लिए नया नियम, लगेगा QR कोड, पुलिस कमिश्नरेट का बड़ा फैसला

रायपुर @अजय रघुवंशी।Raipur E-Rickshaw Registration: राजधानी में ऑटो और ई-रिक्शा से सफर करने वाले यात्रियों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस कमिश्नरेट नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। ई-रिक्शा के लिए शहर में 200 से ज्यादा नए स्टैंड बनेंगे। साथ ही अब शहर में चलने वाले हर पंजीकृत ई-रिक्शा और ऑटो पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा। इस कोड को मोबाइल से स्कैन करते ही चालक की पूरी जानकारी यात्रियों के सामने होगी। यात्री चाहें तो सफर के दौरान यह जानकारी अपने परिजनों या परिचितों को भी भेज सकेंगे, जिससे उनकी लोकेशन और वाहन चालक की पहचान की जानकारी सुरक्षित रहेगी।