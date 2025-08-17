Patrika LogoSwitch to English

CG: कान्हा के जन्म लेते ही आधी रात को जय कन्हैया लाल से गूंजा रायपुर शहर

रायपुर. कान्हा के जन्म का साक्षी बनने के लिए राजधानीवासी आधी रात तक जगते रहे। भगवान के जन्म लेते ही शंख ध्वनि के बीच पूरे शहर में जय कन्हैया लाल के जयघोष से आकाश गूंज उठा। सिटी कोतवाली में भगवान के जन्म का प्रसंग हुआ।

रायपुर

Rabindra Rai

Aug 17, 2025

भगवान कृष्ण के जन्म पश्चात भगवान को मंदिर लाया गया। दर्शन को आतुर श्रद्धालु।

भगवान कृष्ण के जन्म पश्चात भगवान को मंदिर लाया गया। दर्शन को आतुर श्रद्धालु।

भगवान कृष्ण के जन्म पश्चात भगवान को मंदिर लाया गया। दर्शन को आतुर श्रद्धालु।

भगवान कृष्ण के जन्म पश्चात भगवान को मंदिर लाया गया। दर्शन को आतुर श्रद्धालु।

रायपुर के सदर बाजार स्थित गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर श्रीकृष्ण जन्मोत्सव में हिस्सा लेते श्रद्धालु।

रायपुर के सदर बाजार स्थित गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर श्रीकृष्ण जन्मोत्सव में हिस्सा लेते श्रद्धालु।

रायपुर के सदर बाजार स्थित गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष पूजा करते श्रद्धालु।

रायपुर के सदर बाजार स्थित गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष पूजा करते श्रद्धालु।

रायपुर

17 Aug 2025 12:55 am

रायपुर
