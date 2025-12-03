CG News: रायपुर साहित्य उत्सव के लोगो का सीएम साय ने किया अनावरण

CG News: रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन नवा रायपुर (Nava Raipur) में 23 से 25 जनवरी तक होगा, जिसमें देशभर से 100 से अधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार (Litterateurs) शामिल होंगे। राज्य स्थापना के रजत वर्ष पर सीएम विष्णुदेव साय द्वारा इस आयोजन की परिकल्पना की गई थी। उनकी यह परिकल्पना अब साकार रूप लेने जा रही है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 2 दिसंबर को अपने निवास कार्यालय में रायपुर साहित्य उत्सव के लोगो (Logo) का अनावरण किया। इस उत्सव में कुल 11 सत्र शामिल होंगे। इनमें 5 समानांतर सत्र, 4 सामूहिक सत्र और 3 संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे। जिनमें साहित्यकारों एवं प्रतिभागियों के बीच सीधा संवाद और विचार-विमर्श होगा।
सीएम साय ने कहा मुझे विश्वास है कि रायपुर साहित्य उत्सव (Raipur Literature Festival) हमारे साहित्यिक क्षितिज को विस्तृत करेगा और नई पीढ़ी को पढ़ने-लिखने की समृद्ध यात्रा से जोड़ेगा। यह उत्सव न केवल छत्तीसगढ़ को, बल्कि पूरे देश के मूर्धन्य साहित्यकारों को एक साझा मंच प्रदान करेगा, जहां उनके अनुभव, विचार और रचनात्मक धारा से अवगत होने का अवसर मिलेगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी (Chhattisgarh Sahitya Academy) के अध्यक्ष शंशाक शर्मा, जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, वरिष्ठ साहित्यकार सुशील त्रिवेदी, डॉ. चितरंजन कर, गिरीश पंकज, डॉ. संजीव बक्शी, प्रदीप श्रीवास्तव और शकुंतला तरार आदि उपस्थित थे।
