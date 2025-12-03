CG News: रायपुर साहित्य उत्सव के लोगो का सीएम साय ने किया अनावरण

सीएम साय ने कहा मुझे विश्वास है कि रायपुर साहित्य उत्सव (Raipur Literature Festival) हमारे साहित्यिक क्षितिज को विस्तृत करेगा और नई पीढ़ी को पढ़ने-लिखने की समृद्ध यात्रा से जोड़ेगा। यह उत्सव न केवल छत्तीसगढ़ को, बल्कि पूरे देश के मूर्धन्य साहित्यकारों को एक साझा मंच प्रदान करेगा, जहां उनके अनुभव, विचार और रचनात्मक धारा से अवगत होने का अवसर मिलेगा।