रायपुर

CG Weather News: रायपुर में बारिश के संग दिखे अलग-अलग रंग, देखें Photo..

CG Weather News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में बुधवार को दिनभर रुक रुक कर बारिश हुई। सुबह से लेकर शाम तक कई बार बारिश हुई।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 11, 2025

CG Weather News: रायपुर में बारिश के संग दिखे अलग-अलग रंग, देखें Photo..

छत्तीसगढ़ के रायपुर में बुधवार को दिनभर रुक रुक कर बारिश हुई। सुबह से लेकर शाम तक कई बार बारिश हुई।

CG Weather News: रायपुर में बारिश के संग दिखे अलग-अलग रंग, देखें Photo..

शहर के देवेन्द्र नगर के एक्सप्रेस-वे के नीचे लोग बारिश से बचने के लिए दोपहर में खड़े नजर आए।

CG Weather News: रायपुर में बारिश के संग दिखे अलग-अलग रंग, देखें Photo..

बूढ़ातालाब में बारिश के बाद धुंध छा गया। इससे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा धुंधली नजर आई।

CG Weather News: रायपुर में बारिश के संग दिखे अलग-अलग रंग, देखें Photo..

शाम को सुन्दरनगर में तेज बारिश के बीच लोग अपनी मंजिल तय करते नजर आए। डंगनिया में लोगों को बारिश में भीगते हुए घरों की ओर जाते देखा गया।

Published on:

11 Sept 2025 09:35 am

