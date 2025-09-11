CG Weather News: रायपुर में बारिश के संग दिखे अलग-अलग रंग, देखें Photo..

छत्तीसगढ़ के रायपुर में बुधवार को दिनभर रुक रुक कर बारिश हुई। सुबह से लेकर शाम तक कई बार बारिश हुई।
शहर के देवेन्द्र नगर के एक्सप्रेस-वे के नीचे लोग बारिश से बचने के लिए दोपहर में खड़े नजर आए।
बूढ़ातालाब में बारिश के बाद धुंध छा गया। इससे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा धुंधली नजर आई।
शाम को सुन्दरनगर में तेज बारिश के बीच लोग अपनी मंजिल तय करते नजर आए। डंगनिया में लोगों को बारिश में भीगते हुए घरों की ओर जाते देखा गया।
