CG Weather Update: बदला मौसम का मिजाज, आज इन जिलों में होगी बारिश, देखें IMD का ताजा अपडेट

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक ठंड से हल्की राहत मिल सकती है। कई शहरों का तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। पिछले कुछ दिनों तक पारा गिरता ही रहा।
CG Weather Update: इस बीच दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों में हल्की वर्षा होने के साथ बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। वहीं मौसम विभाग ने सरगुजा संभाग के जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। सरगुजा संभाग के कई जिलों में शीतलहर की संभावना है।
CG Weather Update: छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने कहा कि 29 नवंबर को एक चक्रवाती तूफान दितवाह दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक्टिव हो चुका है। ये तूफान रविवार तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्रप्रदेश के तटों से टकरा सकता है। आज इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है।
CG Weather Update: मौसम विभाग के मुताबिक, बस्तर, धमतरी, महासमुंद और रायपुर-बिलासपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की या मध्यम बारिश की संभावना है। बारिश के असर के कारण दिन और रात के तापमान में बदलाव देखने को मिलेगा। तापमना में गिरावट होगी और ठंड में वृद्धि होगी।
CG Weather Update: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 दिसंबर और उसके बाद मौसम साफ रहेगा। कोई खास बदलाव देखने नहीं मिलेगा। तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
CG Weather Update: वहीं अंबिकापुर में सबसे कम 8.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, 30 नवंबर से अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। ज्यादातर जिलों के तापमान में बढ़ोतरी होगी।
