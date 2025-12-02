Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Weather Update: बदला मौसम का मिजाज, आज इन जिलों में होगी बारिश, देखें IMD का ताजा अपडेट

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Dec 02, 2025

CG Weather Update

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक ठंड से हल्की राहत मिल सकती है। कई शहरों का तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। पिछले कुछ दिनों तक पारा गिरता ही रहा।

CG Weather Update

CG Weather Update: इस बीच दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों में हल्की वर्षा होने के साथ बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। वहीं मौसम विभाग ने सरगुजा संभाग के जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। सरगुजा संभाग के कई जिलों में शीतलहर की संभावना है।

CG Weather Update

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने कहा कि 29 नवंबर को एक चक्रवाती तूफान दितवाह दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक्टिव हो चुका है। ये तूफान रविवार तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्रप्रदेश के तटों से टकरा सकता है। आज इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है।

CG Weather Update

CG Weather Update: मौसम विभाग के मुताबिक, बस्तर, धमतरी, महासमुंद और रायपुर-बिलासपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की या मध्यम बारिश की संभावना है। बारिश के असर के कारण दिन और रात के तापमान में बदलाव देखने को मिलेगा। तापमना में गिरावट होगी और ठंड में वृद्धि होगी।

CG Weather Update

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 दिसंबर और उसके बाद मौसम साफ रहेगा। कोई खास बदलाव देखने नहीं मिलेगा। तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।

CG Weather Update

CG Weather Update: वहीं अंबिकापुर में सबसे कम 8.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, 30 नवंबर से अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। ज्यादातर जिलों के तापमान में बढ़ोतरी होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

02 Dec 2025 08:27 am

Published on:

02 Dec 2025 08:26 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / CG Weather Update: बदला मौसम का मिजाज, आज इन जिलों में होगी बारिश, देखें IMD का ताजा अपडेट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

IND vs SA 2nd ODI: रायपुर में आज टीम इंडिया की प्रैक्टिस, रोहित-विराट उतरेंगे मैदान में, आम दर्शकों की एंट्री बंद

रोहित-विराट को देखने उमड़ी भीड़ (photo source- Patrika)
रायपुर

Cricket News…. भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच के टिकट ब्लैक करने के पीछे बड़ा रैकेट

Cricket News.... भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच के टिकट ब्लैक करने के पीछे बड़ा रैकेट
रायपुर

Chaupati News…. हर दिन घर ले जाते थे 1500 से 2 हजार, अब खाली भटक रहे

Chaupati News.... हर दिन घर ले जाते थे 1500 से 2 हजार, अब खाली भटक रहे
रायपुर

कोहली, रोहित की एक झलक पाने बेताब दिखे रायपुर वाले, एयरपोर्ट में फैंस की भारी भीड़, सुरक्षा के बीच पहुंचे होटल

team india in raipur
रायपुर

प्रधानमंत्री ने महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की, आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया

प्रधानमंत्री ने महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की, आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.