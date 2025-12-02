CG Weather Update: बदला मौसम का मिजाज, आज इन जिलों में होगी बारिश, देखें IMD का ताजा अपडेट

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने कहा कि 29 नवंबर को एक चक्रवाती तूफान दितवाह दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक्टिव हो चुका है। ये तूफान रविवार तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्रप्रदेश के तटों से टकरा सकता है। आज इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है।