Holi: रंगों की फुहार, हृदयों का संगम और उल्लास की धुन

रायपुर (Raipur) के न्यू शांति नगर में आयोजित होली मिलन समारोह (Holi Milan Samaroh) में जब मुख्यमंत्री साय आमजनों के बीच पहुंचे, तो रंगों ने जैसे संवाद का रूप ले लिया। रंगों की फुहार, हृदयों का संगम और उल्लास की धुन। अबीर (Abir) में आत्मीयता थी और गुलाल (Gulal) में विश्वास।