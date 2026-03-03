Holi: रंगों की फुहार, हृदयों का संगम और उल्लास की धुन

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय होलिका दहन (Holika Dahan) के मौके पर 2 मार्च को होली (Holi) मिलन समारोह में शामिल हुए।
रायपुर (Raipur) के न्यू शांति नगर में आयोजित होली मिलन समारोह (Holi Milan Samaroh) में जब मुख्यमंत्री साय आमजनों के बीच पहुंचे, तो रंगों ने जैसे संवाद का रूप ले लिया। रंगों की फुहार, हृदयों का संगम और उल्लास की धुन। अबीर (Abir) में आत्मीयता थी और गुलाल (Gulal) में विश्वास।
सीएम विष्णुदेव साय (Chhattisgarh CM Vishnu Deo Sai) ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रंगों का यह पावन पर्व हर आंगन में आनंद, हर मन में शांति और हर जीवन में समृद्धि के नए रंग (Rang) भरता रहे।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, रायपुर उत्तर से बीजेपी (BJP) विधायक पुरंदर मिश्रा, फिल्म विकास निगम (Film Development Corporation) की अध्यक्ष मोना सेन सहित गणमान्यजन उपस्थित थे।
