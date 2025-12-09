9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

रायपुर

Weather Update: छत्तीसगढ़ में शीतलहर, रायपुर में ठंड से बचाने 25 जगहों पर अलाव जला रहे

Alert: आईएमडी ने अगले 24 घंटे में सरगुजा के अलावा बिलासपुर, रायपुर व दुर्ग में शीतलहर का अलर्ट किया जारी...

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Dec 09, 2025

Raipur Weather

Weather Update: छत्तीसगढ़ में इन दिनों सर्दी अपना असर दिखा रही है। मंगलवार को अनेक क्षेत्रों में शीतलहर (Cold Wave) की आशंका है। 8 दिसंबर को मैनपाट (Mainpat) प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, यहां का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, रायपुर (Raipur) में लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री रहा।

Raipur Weather

मौसम विभाग (Meteorological Department) ने अगले 24 घंटे में सरगुजा के अलावा बिलासपुर, रायपुर व दुर्ग में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के मैदानी व पहाड़ी इलाकों में रातें सर्द होने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। पहाड़ी इलाकों में सुबह कोहरा छा रहा है।

Raipur Weather

रायपुर में शीतलहर से आमजनों को त्वरित राहत देने के लिए रायपुर नगर निगम (Municipal Corporation) द्वारा शहर के विभिन्न 25 से अधिक प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिदिन नियमित रूप से अलाव जलाने की व्यवस्था (Alav Vyavastha) की गई है।

Raipur Weather

रायपुर में जयस्तंभ चौक, रेलवे स्टेशन (Railway Station), आंबेडकर अस्पताल परिसर, पुराना बस स्टैंड पंडरी, महोबा बाजार, मोतीबाग, तेलीबांधा तालाब, मोवा सहित कई भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अलाव (Bonfire) जलाकर लोगों को ठंड से बचाव व राहत (Winter Relief) प्रदान की जा रही है।

#WeatherNews

CG Weather Update

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

Published on:

09 Dec 2025 03:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Weather Update: छत्तीसगढ़ में शीतलहर, रायपुर में ठंड से बचाने 25 जगहों पर अलाव जला रहे

