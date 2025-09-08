भादो पूर्णिमा महोत्सव: डिप्टी CM शर्मा ने लिया उदितमुनिनाम साहेब का आशीर्वाद, दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, देखें Photos

CG News: कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 9 बजे गुरु महिमा पाठ के साथ हुआ। इसके पश्चात् पंथ हुजूर उदितमुनिनाम साहेब गद्दी पर विराजमान हुए, जहां परंपरा अनुसार हुजूर साहेब की आरती उतारी गई। दूर-दराज़ से आए अनुयायियों ने साहेब के चरणों में नारियल, पान और पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान भक्तिभाव और आध्यात्मिक वातावरण से पूरा परिसर गूंज उठा।