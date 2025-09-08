भादो पूर्णिमा महोत्सव: डिप्टी CM शर्मा ने लिया उदितमुनिनाम साहेब का आशीर्वाद, दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, देखें Photos

CG News: भादो पूर्णिमा महोत्सव एवं वंश गुरु गद्दी स्थापना दिवस के पावन अवसर पर रविवार को राजधानी रायपुर के कटोरा तालाब स्थित प्रकाश कुंज में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा।
CG News: साहेब के भक्तजन बड़ी संख्या में यहां एकत्रित हुए और सदगुरु कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा के आचार्य पंथ हुजूर प्रकाशमुनिनाम साहेब एवं पंथ हुजूर उदितमुनिनाम साहेब के दर्शन-बंदगी और आशीर्वाद का लाभ लिया।
CG News: कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 9 बजे गुरु महिमा पाठ के साथ हुआ। इसके पश्चात् पंथ हुजूर उदितमुनिनाम साहेब गद्दी पर विराजमान हुए, जहां परंपरा अनुसार हुजूर साहेब की आरती उतारी गई। दूर-दराज़ से आए अनुयायियों ने साहेब के चरणों में नारियल, पान और पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान भक्तिभाव और आध्यात्मिक वातावरण से पूरा परिसर गूंज उठा।
CG News: भव्य आयोजन में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने गद्दी पर विराजमान नवोदित वंशाचार्य उदितमुनि नाम साहेब से आशीर्वाद प्राप्त किया और भक्तजनों के साथ कार्यक्रम में सहभागिता की।
CG News: श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशाल भंडारे की व्यवस्था की गई थी, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। यह भंडारा रात 11 बजे तक निरंतर चलता रहा। पूरे दिन प्रकाश कुंज परिसर में भक्तिमय कार्यक्रमों की श्रृंखला चली।
CG News: गुरु महिमा पाठ, आरती, भजन और सत्संग के माध्यम से अनुयायियों ने कबीर साहेब की शिक्षाओं को आत्मसात किया। आयोजन में शामिल भक्तजनों ने इसे अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव बताया और कहा कि गुरु परंपरा के संरक्षण और संवर्धन का यह महोत्सव समाज को नई दिशा देने वाला है।
CG News: आयोजन समिति सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन (केडीवी मिशन) प्रतिनिधियों ने बताया कि सदगुरु कबीर धर्मदास सेवा समिति रायपुर परिक्षेत्र, आमीन माता महिला मंडल, नवयुवक मंडल एवं समस्त कबीरपंथ समाज का विशेष सहयोग रहा।
