Raipur: गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे रायपुर, नक्सल विरोधी अभियान की करेंगे समीक्षा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) जम्मू कश्मीर के बाद तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर 7 फरवरी को रायपुर (Raipur) पहुंचे। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत किया।
केंद्रीय मंत्री शाह का स्वागत छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के डिप्टी सीएम व गृहमंत्री विजय शर्मा ने किया।
रायपुर से भाजपा के लोकसभा (Lok Sabha) सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शाह का स्वागत किया।
छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहेब और वित्त मंत्री (Finance Minister) ओपी चौधरी ने अमित शाह का किया स्वागत।
अमित शाह के साथ रायपुर पश्चिम से बीजेपी (BJP) विधायक राजेश मूणत और राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय।
रायपुर महापौर (Raipur Mayor) मीनल चौबे सहित विधायक मोतीलाल साहू, मुख्य सचिव विकासशील, डीजीपी अरुण देव गौतम, अपर मुख्य सचिव (गृह) मनोज पिंगुआ तथा रायपुर पुलिस कमिश्नर (Police Commissioner) संजीव शुक्ला ने केंद्रीय मंत्री शाह का स्वागत किया।
