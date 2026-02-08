8 फ़रवरी 2026,

रविवार

रायपुर

गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे रायपुर, नक्सल विरोधी अभियान की करेंगे समीक्षा

केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि नक्सल विरोधी अभियान (Anti Naxal Operation) और विभिन्न कार्यों की समीक्षा के लिए रायपुर पहुंचा। 9 फरवरी को बस्तर पंडुम में शामिल होऊंगा...

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Feb 08, 2026

Amit Shah

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) जम्मू कश्मीर के बाद तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर 7 फरवरी को रायपुर (Raipur) पहुंचे। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत किया।

Amit Shah

केंद्रीय मंत्री शाह का स्वागत छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के डिप्टी सीएम व गृहमंत्री विजय शर्मा ने किया।

Amit Shah

रायपुर से भाजपा के लोकसभा (Lok Sabha) सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शाह का स्वागत किया।

Amit Shah

छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहेब और वित्त मंत्री (Finance Minister) ओपी चौधरी ने अमित शाह का किया स्वागत।

Amit Shah

अमित शाह के साथ रायपुर पश्चिम से बीजेपी (BJP) विधायक राजेश मूणत और राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय।

Amit Shah

रायपुर महापौर (Raipur Mayor) मीनल चौबे सहित विधायक मोतीलाल साहू, मुख्य सचिव विकासशील, डीजीपी अरुण देव गौतम, अपर मुख्य सचिव (गृह) मनोज पिंगुआ तथा रायपुर पुलिस कमिश्नर (Police Commissioner) संजीव शुक्ला ने केंद्रीय मंत्री शाह का स्वागत किया।

अमित शाह

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

CG Naxal News

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

रायपुर

Published on:

08 Feb 2026 03:26 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / Raipur: गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे रायपुर, नक्सल विरोधी अभियान की करेंगे समीक्षा

