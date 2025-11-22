Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

SIR: देर रात छत्तीसगढ़ सीएम हाउस में मंत्रियों के साथ एसआईआर अभियान की समीक्षा

Raipur: बैठक में सीएम विष्णुदेव साय और दोनों डिप्टी सीएम सहित बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री, प्रदेश संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी थे उपस्थित।

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Nov 22, 2025

Chhattisgarh SIR

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) यानी एसआईआर (SIR) को लेकर 21 नवंबर को देर रात रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास में बैठक हुई।

Chhattisgarh SIR

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय (CM Vishnu Deo Sai) के साथ एसआईआर अभियान की समीक्षा की। बैठक में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव शामिल हुए।

Chhattisgarh SIR

सीएम हाउस रायपुर (CM House Raipur) में हुई बैठक में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, वन मंत्री केदार कश्यप, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब उपस्थित थे।

Chhattisgarh SIR

एसआईआर (SIR) समीक्षा बैठक में भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम व गृहमंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शामिल हुई।

