मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सरगुजा प्रवास के दौरान विभिन्न संस्थाओं का किया निरीक्षण, वृद्धाश्रम पहुंचकर जाना बुजुर्गों का हालचाल, देखें तस्वीरें

CG News: महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शनिवार को सरगुज़ा जिले के प्रवास पर रहीं। इस दौरान उन्होंने जिले में संचालित विभिन्न संस्थाओं का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
CG News: मंत्री राजवाड़े ने सबसे पहले अजीरमा स्थित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। उन्होंने वृद्धजनों से आत्मीय संवाद कर उनका कुशलक्षेम जाना तथा उनकी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को वृद्धाश्रम परिसर में एमरजेंसी लाइट की व्यवस्था करने तथा स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
CG News: साथ ही कहा कि वृद्धजनों को गुणवत्तापूर्ण भोजन, स्वास्थ्य जांच एवं समय पर उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि समय-समय पर जिला स्तरीय अधिकारी वृद्धाश्रम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करें।
CG News: इसके पश्चात मंत्री राजवाड़े ने होलीक्रॉस आशा निकुंज विशेष विद्यालय का निरीक्षण किया। इस अवसर पर बच्चों ने आत्मीय स्वागत कर सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। मंत्री ने विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता, आवासीय व्यवस्थाओं, ऑडियोमैट्री कक्ष, अध्ययन कक्षों एवं शयनकक्ष का निरीक्षण किया। बच्चों से बातचीत कर उन्होंने उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।
CG News: राजवाड़े दर्रीपारा स्थित बालिका बालगृह पहुंचीं। यहां उन्होंने बच्चियों से मिलकर उनकी सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने भोजनकक्ष, शयनकक्ष, मनोरंजन कक्ष, स्टाफरूम एवं भंडार कक्ष का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को बालिकाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखने और संस्थान में आने-जाने वालों की अनिवार्य एंट्री दर्ज करने के निर्देश दिए।
CG News: मंत्री ने परिसर में संचालित शक्ति सदन का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने श्रवणबधिर तीन बालिकाओं को आशा निकुंज विशेष विद्यालय में शिफ्ट किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चियों को केवल आश्रय ही नहीं बल्कि नई-नई बातें सिखाकर उन्हें भविष्य में स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में भी कार्य होना चाहिए।
CG News: इसके अलावा मंत्री राजवाड़े ने नारी निकेतन का निरीक्षण कर वहां रह रही महिलाओं से मुलाकात की। उन्होंने महिला एवं बाल विकास अधिकारी को शयनकक्ष व शौचालय की साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
CG News: अपने प्रवास के दौरान मंत्री ने बालिका एवं बालक संप्रेषण गृह, प्लेस ऑफ सेफ्टी बालक तथा बौद्धिक मंदता विद्यालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने संस्थाओं की व्यवस्थाओं का अवलोकन कर अधिकारियों को पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
CG News: मंत्री राजवाड़े ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य समाज के हर वर्ग तक योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाना है। वृद्धजन, बच्चों, दिव्यांग और महिलाओं को सम्मान जनक और सुरक्षित जीवन मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है।
