मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सरगुजा प्रवास के दौरान विभिन्न संस्थाओं का किया निरीक्षण, वृद्धाश्रम पहुंचकर जाना बुजुर्गों का हालचाल, देखें तस्वीरें

CG News: इसके पश्चात मंत्री राजवाड़े ने होलीक्रॉस आशा निकुंज विशेष विद्यालय का निरीक्षण किया। इस अवसर पर बच्चों ने आत्मीय स्वागत कर सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। मंत्री ने विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता, आवासीय व्यवस्थाओं, ऑडियोमैट्री कक्ष, अध्ययन कक्षों एवं शयनकक्ष का निरीक्षण किया। बच्चों से बातचीत कर उन्होंने उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।