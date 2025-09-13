Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सरगुजा प्रवास के दौरान विभिन्न संस्थाओं का किया निरीक्षण, वृद्धाश्रम पहुंचकर जाना बुजुर्गों का हालचाल, देखें तस्वीरें

रायपुर

Khyati Parihar

Sep 13, 2025

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विभिन्न संस्थाओं का किया निरीक्षण (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शनिवार को सरगुज़ा जिले के प्रवास पर रहीं। इस दौरान उन्होंने जिले में संचालित विभिन्न संस्थाओं का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विभिन्न संस्थाओं का किया निरीक्षण (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: मंत्री राजवाड़े ने सबसे पहले अजीरमा स्थित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। उन्होंने वृद्धजनों से आत्मीय संवाद कर उनका कुशलक्षेम जाना तथा उनकी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को वृद्धाश्रम परिसर में एमरजेंसी लाइट की व्यवस्था करने तथा स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विभिन्न संस्थाओं का किया निरीक्षण (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: साथ ही कहा कि वृद्धजनों को गुणवत्तापूर्ण भोजन, स्वास्थ्य जांच एवं समय पर उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि समय-समय पर जिला स्तरीय अधिकारी वृद्धाश्रम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विभिन्न संस्थाओं का किया निरीक्षण (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: इसके पश्चात मंत्री राजवाड़े ने होलीक्रॉस आशा निकुंज विशेष विद्यालय का निरीक्षण किया। इस अवसर पर बच्चों ने आत्मीय स्वागत कर सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। मंत्री ने विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता, आवासीय व्यवस्थाओं, ऑडियोमैट्री कक्ष, अध्ययन कक्षों एवं शयनकक्ष का निरीक्षण किया। बच्चों से बातचीत कर उन्होंने उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विभिन्न संस्थाओं का किया निरीक्षण (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: राजवाड़े दर्रीपारा स्थित बालिका बालगृह पहुंचीं। यहां उन्होंने बच्चियों से मिलकर उनकी सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने भोजनकक्ष, शयनकक्ष, मनोरंजन कक्ष, स्टाफरूम एवं भंडार कक्ष का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को बालिकाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखने और संस्थान में आने-जाने वालों की अनिवार्य एंट्री दर्ज करने के निर्देश दिए।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विभिन्न संस्थाओं का किया निरीक्षण (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: मंत्री ने परिसर में संचालित शक्ति सदन का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने श्रवणबधिर तीन बालिकाओं को आशा निकुंज विशेष विद्यालय में शिफ्ट किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चियों को केवल आश्रय ही नहीं बल्कि नई-नई बातें सिखाकर उन्हें भविष्य में स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में भी कार्य होना चाहिए।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विभिन्न संस्थाओं का किया निरीक्षण (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: इसके अलावा मंत्री राजवाड़े ने नारी निकेतन का निरीक्षण कर वहां रह रही महिलाओं से मुलाकात की। उन्होंने महिला एवं बाल विकास अधिकारी को शयनकक्ष व शौचालय की साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विभिन्न संस्थाओं का किया निरीक्षण (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: अपने प्रवास के दौरान मंत्री ने बालिका एवं बालक संप्रेषण गृह, प्लेस ऑफ सेफ्टी बालक तथा बौद्धिक मंदता विद्यालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने संस्थाओं की व्यवस्थाओं का अवलोकन कर अधिकारियों को पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विभिन्न संस्थाओं का किया निरीक्षण (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: मंत्री राजवाड़े ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य समाज के हर वर्ग तक योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाना है। वृद्धजन, बच्चों, दिव्यांग और महिलाओं को सम्मान जनक और सुरक्षित जीवन मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है।

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Sept 2025 07:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सरगुजा प्रवास के दौरान विभिन्न संस्थाओं का किया निरीक्षण, वृद्धाश्रम पहुंचकर जाना बुजुर्गों का हालचाल, देखें तस्वीरें

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

CG News: 3 करोड़ जनता के आरोग्य के साथ विकसित छत्तीसगढ़ का सपना करेंगे पूरा: मुख्यमंत्री साय

cg hindi news Update
रायपुर

छत्तीसगढ़ी में MA करने वाले बेरोजगार… भाषा को सम्मान मिला, लेकिन नौकरी का हक नहीं, जानें वजह व समाधान!

छत्तीसगढ़ी में एमए कर चुके युवाओं का दर्द (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

CG Strike: वेतन नहीं मिलने से निकायों के अधिकारी-कर्मचारी नाराज, हड़ताल पर बैठे तब आया पैसा…

CG Strike: वेतन नहीं मिलने से निकायों के अधिकारी-कर्मचारी नाराज, हड़ताल पर बैठे तब आया पैसा...(photo-patrika)
रायपुर

काम की खबर! सरकार ने दी किसानों को तकनीकी सुविधा का तोहफ़ा, पंजीकरण में होगी आसानी, जानें…

काम की खबर! सरकार ने दी किसानों को तकनीकी सुविधा का तोहफ़ा, पंजीकरण में होगी आसानी, जानें...(photo-patrika)
रायपुर

साइंस कॉलेज मैदान में मिली अज्ञात युवक की लाश, शरीर पर दिखे चोट के निशान, CCTV खंगाल रही पुलिस…

साइंस कॉलेज मैदान में मिली अज्ञात युवक की लाश, शरीर पर दिखे चोट के निशान, CCTV खंगाल रही पुलिस...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.