रायपुर

Navratri 2025: त्योहारी सीजन में बाजार गुलजार, नवरात्रि और जीएसटी छूट से ग्राहकों की भीड़

Navratri 2025: गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी) और नवरात्रि के शुरू होते ही बाजार में रौनक लगातार बढ़ रही है। अच्छी ग्राहकी को देखते हुए कारोबारी भी जीएसटी के साथ ही हर खरीदी पर गिफ्ट और छूट का लाभ दे रहे हैं।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 22, 2025

Navratri 2025

Navratri 2025: नवरात्रि और दिवाली सीजन से पहले बाजारों में रौनक बढ़ गई है।

Navratri 2025

Navratri 2025: गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के असर के साथ खरीदी में तेजी देखने को मिल रही है।

Navratri 2025

Navratri 2025: त्योहारी सीजन में ग्राहकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है।

Navratri 2025

Navratri 2025: व्यापारी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए हर खरीदारी पर छूट और ऑफर दे रहे हैं।

Navratri 2025

Navratri 2025: गिफ्ट स्कीम और विशेष ऑफर से बाजार में उत्साह और बढ़ा है।

Navratri 2025

Navratri 2025: त्योहारी खरीदारी से सराफा बाजार में व्यापारी और ग्राहक दोनों खुश नज़र आ रहे हैं।

Updated on:

22 Sept 2025 09:32 am

Published on:

22 Sept 2025 09:31 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / Navratri 2025: त्योहारी सीजन में बाजार गुलजार, नवरात्रि और जीएसटी छूट से ग्राहकों की भीड़

