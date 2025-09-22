Navratri 2025: त्योहारी सीजन में बाजार गुलजार, नवरात्रि और जीएसटी छूट से ग्राहकों की भीड़

Navratri 2025: नवरात्रि और दिवाली सीजन से पहले बाजारों में रौनक बढ़ गई है।
Navratri 2025: गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के असर के साथ खरीदी में तेजी देखने को मिल रही है।
Navratri 2025: त्योहारी सीजन में ग्राहकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है।
Navratri 2025: व्यापारी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए हर खरीदारी पर छूट और ऑफर दे रहे हैं।
Navratri 2025: गिफ्ट स्कीम और विशेष ऑफर से बाजार में उत्साह और बढ़ा है।
Navratri 2025: त्योहारी खरीदारी से सराफा बाजार में व्यापारी और ग्राहक दोनों खुश नज़र आ रहे हैं।
