नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान की खुली पोल, तस्वीरों में देखिए पंपों में क्या हो रहा..

त्रिलोचन मानिकपुरी. राजधानी में इन दिनों पेट्रोल पंप में बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है।
पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने यह नियम शहर के सभी पंपों में लागू किया हैं। साथ ही लोगों को जागरूक कर हेलमेट लगाने की भी अपील की जा रही है।
No Helmet No Petrol: मंगलवार शाम को फाफाडीह स्थित एक पेट्रोल पंप में बिना हेलमेट के पेट्रोल भरने पर मनाई की गई।
No Helmet No Petrol: इस दौरान हेलमेट उधारी मांगकर पेट्रोल भरवाते लोग नजर आए।
इस अभियान का कहीं-कहीं सख्ती से पालन किया जा रहा हैं तो कहीं नियमों को मजाक बना लिया है।
बता दें कि लगातार हादसे में मौत के मामले बढ़ने के बाद नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान चलाया जा रहा है।
