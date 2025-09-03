Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान की खुली पोल, तस्वीरों में देखिए पंपों में क्या हो रहा..

No Helmet No Petrol: पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने यह नियम शहर के सभी पंपों में लागू किया हैं। साथ ही लोगों को जागरूक कर हेलमेट लगाने की भी अपील की जा रही है..

रायपुर

Chandu Nirmalkar

Sep 03, 2025

Raipur No Helmet No Petrol

त्रिलोचन मानिकपुरी. राजधानी में इन दिनों पेट्रोल पंप में बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है।

Raipur No Helmet No Petrol

पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने यह नियम शहर के सभी पंपों में लागू किया हैं। साथ ही लोगों को जागरूक कर हेलमेट लगाने की भी अपील की जा रही है।

Raipur No Helmet No Petrol

No Helmet No Petrol: मंगलवार शाम को फाफाडीह स्थित एक पेट्रोल पंप में बिना हेलमेट के पेट्रोल भरने पर मनाई की गई।

Raipur No Helmet No Petrol

No Helmet No Petrol: इस दौरान हेलमेट उधारी मांगकर पेट्रोल भरवाते लोग नजर आए।

Raipur No Helmet No Petrol

इस ​अभियान का कहीं-कहीं सख्ती से पालन किया जा रहा हैं तो कहीं नियमों को मजाक बना लिया है।

Raipur No Helmet No Petrol

बता दें कि लगातार हादसे में मौत के मामले बढ़ने के बाद नो हेलमेट नो पेट्रोल ​अभियान चलाया जा रहा है।

Published on:

03 Sept 2025 06:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान की खुली पोल, तस्वीरों में देखिए पंपों में क्या हो रहा..

