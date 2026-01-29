29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur: 8 साइबर थानों समेत 255 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण

Chhattisgarh के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि आधुनिक आधारभूत संरचना और नए थानों के निर्माण से प्रभावी पुलिसिंग और पुलिस बल के मनोबल में वृद्धि होगी।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Jan 29, 2026

Cyber ​​Police

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 28 जनवरी को पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर (Nava Raipur) से वर्चुअली जुड़कर विभिन्न जिलों में 8 नए साइबर थानों (Cyber ​​Police Station) और 255 करोड़ रुपए की लागत से तैयार पुलिस आवासीय भवनों तथा थाना भवनों का लोकार्पण किया।

Cyber ​​Police

सीएम साय ने कहा कि प्रजेंटेशन के माध्यम से हमने देखा कि साइबर थाना (Cyber ​​Thana), एसडीओपी कार्यालय, चौकी भवन, ट्रांजिट हॉस्टल एवं आवासीय भवन अत्यंत सुंदर और सुविधाजनक बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं से पुलिस अधिकारियों (Police Officer) एवं कर्मचारियों को सकारात्मक वातावरण में कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। वे अपने कर्तव्यों का और अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकेंगे।

Cyber ​​Police

डिप्टी सीएम (Deputy CM) एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि प्रदेश में साइबर अपराधों (Cyber ​​Crimes) पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अनेक स्थानों पर साइबर पुलिस थानों की शुरुआत की जा रही है। जशपुर, रायगढ़ और राजनांदगांव जिले सहित 8 नए साइबर थानों का शुभारंभ किया गया है।

Cyber ​​Police

इस अवसर पर मुख्य सचिव विकास शील, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक (DGP) अरुण देव गौतम, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, गृह विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता, पुलिस महानिदेशक पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन पवन देव, एडीजी एसआरपी कल्लूरी, एडीजी प्रदीप गुप्ता, एडीजी विवेकानंद सिन्हा, एडीजी दीपांशु काबरा, एडीजी अमित कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही वनमंत्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री (Industry Minister) लखन लाल देवांगन, विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, विधायक भईयालाल रजवाड़े, ललित चंद्राकर, विधायक रायमुनि भगत एवं जनप्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में सहभागी रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

Naya raipur

रायपुर

Published on:

29 Jan 2026 03:13 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / Raipur: 8 साइबर थानों समेत 255 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

Golf Championship: नवा रायपुर में 3 फरवरी से होगा‌ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप, देश- विदेश से 126 खिलाड़ी होंगे शामिल

रायपुर

सुरक्षा दीवारें पूरी तरह से गायब, एक्सप्रेस-वे पर दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा

सुरक्षा दीवारें पूरी तरह से गायब, एक्सप्रेस-वे पर दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा
रायपुर

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ पुलिस के रजत जयंती पदक का किया अनावरण, राज्य पुलिस बल को रजत जयंती पदक प्रदान किए जाने की घोषणा

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ पुलिस के रजत जयंती पदक का किया अनावरण, राज्य पुलिस बल को रजत जयंती पदक प्रदान किए जाने की घोषणा
रायपुर

Raipur News: सोशल मीडिया में वायरल शिक्षक भर्ती विज्ञापन फर्जी, थाने में एफआईआर दर्ज

Raipur News:सोशल मीडिया में वायरल शिक्षक भर्ती विज्ञापन फर्जी, थाने में एफआईआर दर्ज
रायपुर

CG Crime: मेला देखने गए युवकों के बीच चाकूबाजी, दो अस्पताल में भर्ती

CG Crime: मेला देखने गए युवकों के बीच चाकूबाजी, दो अस्पताल में भर्ती
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.