Raipur: 8 साइबर थानों समेत 255 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 28 जनवरी को पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर (Nava Raipur) से वर्चुअली जुड़कर विभिन्न जिलों में 8 नए साइबर थानों (Cyber Police Station) और 255 करोड़ रुपए की लागत से तैयार पुलिस आवासीय भवनों तथा थाना भवनों का लोकार्पण किया।
सीएम साय ने कहा कि प्रजेंटेशन के माध्यम से हमने देखा कि साइबर थाना (Cyber Thana), एसडीओपी कार्यालय, चौकी भवन, ट्रांजिट हॉस्टल एवं आवासीय भवन अत्यंत सुंदर और सुविधाजनक बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं से पुलिस अधिकारियों (Police Officer) एवं कर्मचारियों को सकारात्मक वातावरण में कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। वे अपने कर्तव्यों का और अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकेंगे।
डिप्टी सीएम (Deputy CM) एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि प्रदेश में साइबर अपराधों (Cyber Crimes) पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अनेक स्थानों पर साइबर पुलिस थानों की शुरुआत की जा रही है। जशपुर, रायगढ़ और राजनांदगांव जिले सहित 8 नए साइबर थानों का शुभारंभ किया गया है।
इस अवसर पर मुख्य सचिव विकास शील, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक (DGP) अरुण देव गौतम, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, गृह विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता, पुलिस महानिदेशक पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन पवन देव, एडीजी एसआरपी कल्लूरी, एडीजी प्रदीप गुप्ता, एडीजी विवेकानंद सिन्हा, एडीजी दीपांशु काबरा, एडीजी अमित कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही वनमंत्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री (Industry Minister) लखन लाल देवांगन, विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, विधायक भईयालाल रजवाड़े, ललित चंद्राकर, विधायक रायमुनि भगत एवं जनप्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में सहभागी रहे।
