Raipur: भारत मंडपम में अमृत मित्र महोत्सव में छत्तीसगढ़ की 75 दीदी होंगी शामिल

रायपुर महापौर (Raipur Mayor) मीनल चौबे ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है कि हमारी बहनें राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा और योगदान को प्रदर्शित करेंगी। रेलवे स्टेशन (Railway Station) में 11 मार्च को आयोजित कार्यक्रम में नगर निगम रायपुर के कमिश्नर (Commissioner) विश्वदीप सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।