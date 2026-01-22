Raipur: मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने 4500 पुलिस मितान को हेलमेट और फर्स्ट एड किट दिए

कार्यक्रम के दौरान पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु नए तकनीकी उपायों तथा आधुनिक प्रशिक्षण (Modern Training) कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही, पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाओं (Security Arrangement) और आपातकालीन सेवाओं को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस अवसर पर पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।