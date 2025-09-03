Raipur: छत्तीसगढ़ का पहला प्लास्टिक पार्क अक्टूबर तक होगा तैयार

छत्तीसगढ़ के वाणिज्य, उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने 2 सितंबर को रायपुर (Raipur) स्थित मंत्रालय महानदी भवन में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उद्योग मंत्री देवांगन ने सीएसआईडीसी के अंतर्गत औद्योगिक पार्कों की स्थापना जानकारी लेते हुए रायपुर के उरला में 39 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे प्रदेश के पहले प्लास्टिक पार्क निर्माण की जानकारी लेते हुए इसे 30 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।