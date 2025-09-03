Raipur: छत्तीसगढ़ का पहला प्लास्टिक पार्क अक्टूबर तक होगा तैयार

छत्तीसगढ़ के वाणिज्य, उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने 2 सितंबर को रायपुर (Raipur) स्थित मंत्रालय महानदी भवन में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उद्योग मंत्री देवांगन ने सीएसआईडीसी के अंतर्गत औद्योगिक पार्कों की स्थापना जानकारी लेते हुए रायपुर के उरला में 39 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे प्रदेश के पहले प्लास्टिक पार्क निर्माण की जानकारी लेते हुए इसे 30 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
बैठक में उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने छत्तीसगढ़ में चार नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया का कार्य जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। इनमें जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम सीलादेही बिर्रा गतवा, राजनांदगांव जिले के ग्राम बीजेतला व नवा रायपुर में प्रस्तावित फार्मास्युटिकल पार्क (Pharmaceutical Park) एवं बस्तर जिले के ग्राम नियानार शामिल है।
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कैबिनेट मिनिस्टर लखनलाल देवांगन ने रजिस्ट्रार एवं फर्म संस्थाएं के कार्यों के समीक्षा करते हुए विभाग से जुड़ी शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त की तथा सभी कार्यों को समयसीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पैसों के लेनदेन की शिकायतें आने पर निलंबन की कार्रवाई की सख्त हिदायत दी।
बैठक में उद्योग विभाग के संचालक प्रभात मलिक, सीएसआईडीसी (CSIDC) के प्रबंध संचालक विश्वेश कुमार, उद्योग विभाग के उप सचिव रेना जमीन, ओएसडी कमलेश नंदनी साहू, रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं की पंजीयक पद्मिनी भोई साहू, उद्योग विभाग के अपर संचालक आलोक त्रिवेदी, प्रवीण शुक्ला एवं संतोष भगत सहित विभिन्न जिलों से आए मैदानी अधिकारी उपस्थित थे।
