Raipur: बच्चों ने गणित के जटिल प्रश्नों को चंद सेकंड में सॉल्व कर ​अचंभित किया

ब्रेनिश अबेकस (Brainish Abacus) शैलेंद्र नगर की मास्टर ट्रेनर दीपा शुक्ल ने कहा कि बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रायपुर सहित छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। इस अवसर पर ब्रेनिश अबेकस के अनेक बच्चों को ग्रेजुएशन उपाधि (Graduation Degree) भी प्रदान की गईं।