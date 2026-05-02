Raipur: भाजपा सरकार की नाकामियों व वादाखिलाफी को जन-जन तक पहुंचाएगी कांग्रेस

कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने 1 मई को रायपुर (Raipur) में कहा कि भाजपा सरकार की नाकामियों और वादाखिलाफी को अधिक से अधिक अपने क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही समय-समय पर क्षेत्र की जनता के साथ सरकार के खिलाफ आंदोलन-धरना प्रदर्शन करें।