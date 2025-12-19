Raipur: सरोना ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचे डिप्टी सीएम साव, कंपनी को लगाई कड़ी फटकार

रायपुर (Raipur) के सरोना ट्रेंचिंग ग्राउंड में लाखों टन कचरे के प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में लेटलतीफी के मामले पर छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) की फौज 18 दिसंबर को ट्रेंचिंग ग्राउंड में उतर गई। डंपिंग साइट में 20 साल पुराने कचरे की प्रोसेसिंग में लेटलतीफी और लोगों के स्वास्थ्य व खारून नदी पर दुष्प्रभाव के मामले पर पत्रिका (Patrika) ने तीन दिन पहले ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी।