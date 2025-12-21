21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur: युफोरिया 2025 में टीचर्स की रंगारंग प्रस्तुतियों की धूम

Chhattisgarh की राजधानी रायपुर के श्री गुजराती इंग्लिश मीडियम हायर सेकंडरी स्कूल (GEMS) में आयोजित हुआ वार्षिक समारोह...

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Dec 21, 2025

Shri Gujarati English Medium Higher Secondary School

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur) के श्री गुजराती इंग्लिश मीडियम हायर सेकंडरी स्कूल (GEMS) ने 19 दिसंबर को वार्षिकोत्सव युफोरिया 2025 का उल्लासपूर्ण आयोजन किया। रंगारंग और भावपूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।

Shri Gujarati English Medium Higher Secondary School

विद्यार्थियों ने प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास एवं रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन किया।कार्यक्रमों में देशभक्ति, ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor), विविधता में एकता तथा भारत के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं। जिन्होंने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समरसता की भावना को सजीव रूप में प्रस्तुत किया।

Shri Gujarati English Medium Higher Secondary School

कार्यक्रम का विशेष आकर्षण शिक्षकों (Teachers) की अनूठी एवं अत्यंत सराहनीय प्रस्तुति अनेकता में एकता - GEMS की विशेषता रही, जिसे दर्शकों से भरपूर तालियां और प्रशंसा प्राप्त हुई।

Shri Gujarati English Medium Higher Secondary School

इस अवसर पर गुजराती (Gujarati) शिक्षण संघ के अध्यक्ष नारायणभाई पटेल, रामजीभाई पटेल तथा प्रबंधन मंडल के सदस्य उपस्थित थे। स्कूल के प्राचार्य डॉ. शैलेश शर्मा ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें विद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियां, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियां तथा वर्षभर की समग्र प्रगति को शामिल किया गया था।

Shri Gujarati English Medium Higher Secondary School

युफोरिया (Euphoria) 2025 का यह आयोजन छात्रों, शिक्षकों, प्रबंधन एवं स्टाफ के सामूहिक प्रयासों का सजीव प्रमाण रहा, जिसने इसे अविस्मरणीय एवं प्रेरणादायक अनुभव बना दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

रायपुर

Published on:

21 Dec 2025 03:14 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / Raipur: युफोरिया 2025 में टीचर्स की रंगारंग प्रस्तुतियों की धूम

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

Raipur: युफ़ोरिया 2025 में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने किया मंत्रमुग्ध

युफ़ोरिया
रायपुर

Public News: नवा रायपुर: दुकानें 5-10 किमी की दूरी पर, नजर नहीं आते पेट्रोल पंप

Public News: नवा रायपुर: दुकानें 5-10 किमी की दूरी पर, नजर नहीं आते पेट्रोल पंप
रायपुर

Crime News: जुगाड़ की पनडुब्बी तैयार कर महानदी का खोखला कर रहे रेत माफिया

Crime News: जुगाड़ की पनडुब्बी तैयार कर महानदी का खोखला कर रहे रेत माफिया
रायपुर

बाबा गुरु घासीदास का संदेश मानवता के लिए पथ-प्रदर्शक: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

बाबा गुरु घासीदास का संदेश मानवता के लिए पथ-प्रदर्शक: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर

किसानों से दलहन-तिलहन उपार्जन की केन्द्र ने दी स्वीकृति, खरीफ में उपार्जन के लिए 425 करोड़ रूपए मंजूर

किसानों से दलहन-तिलहन उपार्जन की केन्द्र ने दी स्वीकृति, खरीफ में उपार्जन के लिए 425 करोड़ रूपए मंजूर
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.