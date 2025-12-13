Raipur: गृहमंत्री अमित शाह बोले नक्सलियों ने बस्तर के युवाओं को हिंसा की आग में झोंक दिया था

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रायपुर (Raipur) पहुंचे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने विवेकानंद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया।
गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने कहा कि जिस बस्तर के युवाओं को नक्सलियों ने हिंसा की आग में झोंककर उनका भविष्य अंधकारमय बना दिया था, आज वह बस्तर नक्सल मुक्त (Naxal Free) हो रहा है और बस्तर ओलंपिक से युवाओं की प्रतिभाओं को ऊंचाई दे रहा है। जगदलपुर में आयोजित बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में क्षेत्र के युवाओं और खिलाड़ियों से संवाद करने के लिए रायपुर पहुंचा हूं।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि गृह मंत्री शाह के संबोधन के लिए पूरा छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) उत्साहित है, बस्तर की बदलती बयार आपके आतिथ्य को आतुर है।
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम व खेल मंत्री अरुण साव ने शाह का स्वागत किया।
डिप्टी सीएम व गृहमंत्री विजय शर्मा ने यूनियन होम मिनिस्टर शाह का किया स्वागत।
अमित शाह का रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू, बीजेपी (BJP) के वरिष्ठ नेता व सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी एवं लद्दाख के पूर्व सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल, विधायक मोतीलाल साहू, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश ठाकुर, सत्कार प्रकोष्ठ के संयोजक आकाश विग, भाजपा पदाधिकारी सुनील चौधरी, राजीव चक्रबर्ती व मुकेश शर्मा ने आत्मीय स्वागत किया।