Raipur: गृहमंत्री अमित शाह बोले नक्सलियों ने बस्तर के युवाओं को हिंसा की आग में झोंक दिया था

अमित शाह का रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू, बीजेपी (BJP) के वरिष्ठ नेता व सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी एवं लद्दाख के पूर्व सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल, विधायक मोतीलाल साहू, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश ठाकुर, सत्कार प्रकोष्ठ के संयोजक आकाश विग, भाजपा पदाधिकारी सुनील चौधरी, राजीव चक्रबर्ती व मुकेश शर्मा ने आत्मीय स्वागत किया।