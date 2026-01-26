Raipur: इंटरनेट की इस दुनिया में प्रिंट और साहित्य का महत्व हमेशा रहेगा

छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर (Nava Raipur) के पुरखौती मुक्तांगन परिसर में 23 जनवरी से 25 जनवरी तक रायपुर साहित्य उत्सव ‘आदि से अनादि‘ का आयोजन किया गया। रायपुर साहित्य उत्सव (Raipur Sahitya Utsav) के समापन समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेन डेका थे।