Raipur: बरसात के पहले सड़कों की मरम्मत के निर्देश

छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने रायपुर (Raipur) परिक्षेत्र की बैठक में अधिकारियों को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 और पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कार्यों की प्राथमिकता सूची तैयार कर 10 जून (June) तक भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने 31 जुलाई तक इन सभी कार्यो के प्राक्कलन भी भेजने को कहा। उन्होंने शासकीय राशि के सदुपयोग और निर्माण कार्यों से ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को लाभान्वित करने विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की पूर्ण उपयोगिता (Functionality) व टिकाऊपन (Sustainability) सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने हर निर्माण कार्य में निर्माण और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर जोर देते हुए कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने को कहा। उन्होंने बरसात (Rain) के पहले सभी सड़कों (Roads) की मरम्मत कर उन्हें गड्डामुक्त करने को कहा।