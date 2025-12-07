Raipur: कांग्रेस मुख्यालय में नए जिलाध्यक्षों के साथ बनी रणनीति

छत्तीसगढ़ कांग्रेस (Congress) के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों की पहली बैठक 6 दिसंबर को रायपुर (Raipur) स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की मौजूदगी में रणनीति बनाई गई।