Raipur: कांग्रेस मुख्यालय में नए जिलाध्यक्षों के साथ बनी रणनीति

छत्तीसगढ़ कांग्रेस (Congress) के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों की पहली बैठक 6 दिसंबर को रायपुर (Raipur) स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की मौजूदगी में रणनीति बनाई गई।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज (PCC Chief Deepak Baij) ने कहा कि देश में पहली बार संगठन सृजन का काम हुआ है। आलाकमान ने आप सभी पर भरोसा जताया है। उस पर खरे उतरना है। एआईसीसी और पीसीसी के निर्देशों का पालन करना है।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने कहा कि सभी को सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करना है और भाजपा के फांसीवादी विचारधारा से लड़ना है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा (Chhattisgarh Legislative Assembly) में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि आप सभी को महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, युवा कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना है। जिला स्तर पर सेवादल मजबूत करना है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़