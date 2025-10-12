Raipur: सीएम साय ने कहा पीएम धन-धान्य योजना से बदलेगी खेती किसानी की तस्वीर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 11 अक्टूबर को भारत के 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM Dhan Dhanya Krishi Yojana) एवं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुु देव साय रायपुर (Raipur) में आयोजित समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पीएम मोदी के कार्यक्रम से जुड़े।
सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि महत्वपूर्ण मिशन में छत्तीसगढ़ के तीन जिले दंतेवाड़ा (Dantewada), कोरबा (Korba) और जशपुर (Jashpur) को भी शामिल किया गया है। इस हेतु उन्होंने प्रदेश की 3 करोड़ जनता की ओर से पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना एवं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन (Dalhan Aatmanirbharta Mission) से प्रदेश में खेती-किसानी की तस्वीर बदलेगी और आर्थिक सम्पन्नता आएगी।
मुख्यमंत्री साय (CM Vishnu Deo Sai) ने योजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर कृषि विभाग द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया और कृषि अभियांत्रिकी सब मिशन योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टरोंं, कृषि उपकरणों की चाबी भी सौपी और अनुदान राशि का चेक प्रदान किया।
इस मौके पर सीएम विष्णु देव साय ने ट्रैक्टर पर बैठकर किसानों (Farmers) का उत्साहवर्धन किया।
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारी और गौ-सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषर सिंह पटेल, जिला पंचायत रायपुर के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, सदस्य सौरभ साहेब, कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार, रायपुर (Raipur) कलेक्टर गौरव सिंह, कृषि संचालक राहुल देव, राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम एमडी अजय अग्रवाल, उद्यानिकी विभाग के संचालक एस. जगदीशन राव, मत्स्य विभाग के संचालक नाग सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
बड़ी खबरेंView All
Chhattisgarh