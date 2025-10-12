Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur: सीएम साय ने कहा पीएम धन-धान्य योजना से बदलेगी खेती किसानी की तस्वीर

Raipur: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना एवं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के शुभारंभ कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े...

2 min read

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Oct 12, 2025

Chhattisgarh

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 11 अक्टूबर को भारत के 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM Dhan Dhanya Krishi Yojana) एवं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुु देव साय रायपुर (Raipur) में आयोजित समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पीएम मोदी के कार्यक्रम से जुड़े।

Chhattisgarh

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि महत्वपूर्ण मिशन में छत्तीसगढ़ के तीन जिले दंतेवाड़ा (Dantewada), कोरबा (Korba) और जशपुर (Jashpur) को भी शामिल किया गया है। इस हेतु उन्होंने प्रदेश की 3 करोड़ जनता की ओर से पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना एवं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन (Dalhan Aatmanirbharta Mission) से प्रदेश में खेती-किसानी की तस्वीर बदलेगी और आर्थिक सम्पन्नता आएगी।

Chhattisgarh

मुख्यमंत्री साय (CM Vishnu Deo Sai) ने योजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर कृषि विभाग द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया और कृषि अभियांत्रिकी सब मिशन योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टरोंं, कृषि उपकरणों की चाबी भी सौपी और अनुदान राशि का चेक प्रदान किया।

Chhattisgarh

इस मौके पर सीएम विष्णु देव साय ने ट्रैक्टर पर बैठकर किसानों (Farmers) का उत्साहवर्धन किया।

Chhattisgarh

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारी और गौ-सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषर सिंह पटेल, जिला पंचायत रायपुर के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, सदस्य सौरभ साहेब, कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार, रायपुर (Raipur) कलेक्टर गौरव सिंह, कृषि संचालक राहुल देव, राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम एमडी अजय अग्रवाल, उद्यानिकी विभाग के संचालक एस. जगदीशन राव, मत्स्य विभाग के संचालक नाग सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

PM नरेन्द्र मोदी

PM Narendra Modi

रायपुर

Published on:

12 Oct 2025 03:10 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / Raipur: सीएम साय ने कहा पीएम धन-धान्य योजना से बदलेगी खेती किसानी की तस्वीर

बड़ी खबरें

View All

Chhattisgarh

Crime News : बीड़ी मांगने पर नशेडि़यों ने की हत्या, शराब नहीं देने पर गार्ड को मार डाला

Crime News : बीड़ी मांगने पर नशेडि़यों ने की हत्या, शराब नहीं देने पर गार्ड को मार डाला
रायपुर

पुलिस का उल्टा चश्मा : यात्री बसों में माल ढोने वालों पर नरमी, बाकी पर दिखा रहे सख्ती

पुलिस का उल्टा चश्मा : यात्री बसों में माल ढोने वालों पर नरमी, बाकी पर दिखा रहे सख्ती
रायपुर

किसानों को 41 हजार करोड़ रुपए की दो नई योजनाओं की सौगात, CM साय बोले- संपन्न होंगे अन्नदाता

Chhattisgarh news
रायपुर

Raipur News: स्टील प्लांट की भट्ठी में जलकर रख हो गया 500 किलो गांजा, अलग-अलग तस्करों से पकड़ाया

Raipur News: स्टील प्लांट की भट्ठी में जलकर रख हो गया 500 किलो गांजा, अलग-अलग तस्करों से पकड़ाया
रायपुर

Raipur News: रायपुर में चलेगी ई-बसें, 8.63 करोड़ में चार्जिंग पॉइंट और सब स्टेशन तैयार करेगी बिजली कंपनी, मिलेगी सस्ती सिटी बस सेवा

Raipur News: रायपुर में चलेगी ई-बसें, 8.63 करोड़ में चार्जिंग पॉइंट और सब स्टेशन तैयार करेगी बिजली कंपनी, मिलेगी सस्ती सिटी बस सेवा
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.